नुवाकोट-१ : कांग्रेसका महतलाई हराउँदै रास्वपाका तिमिल्सिना निर्वाचित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नुवाकोट १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विक्रम तिमिल्सिनाले २२ हजार ६०९ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन्।
- निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका डा प्रकाशशरण महतले १८ हजार ५९७ मत पाएका छन्।
- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका हितबहादुर तामाङले १३ हजार ३७७, एमालेका बद्री मैनालीले ८ हजार ९३२ मत ल्याएका छन्।
२४ फागुन, काठमाडौं । नुवाकोट १ मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । केहीबेरअघि सम्पन्न मतगणनामा रास्वपाका विक्रम तिमिल्सिना २२ हजार ६०९ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् ।
उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका डा प्रकाशशरण महतले १८ हजार ५९७ मत ल्याए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका हितबहादुर तामाङले १३ हजार ३७७, एमालेका बद्री मैनाली ८ हजार ९३२ मत ल्याए । उज्यालो नेपाल पार्टीका अमित तामाङले २ हजार ६३ मत पाए । राप्रपाका विमल थापाले ७५६ मत ल्याए ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4