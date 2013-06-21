+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मधेशका चार प्रदेश सांसद चुनाव लड्दा एक मात्र निर्वाचित, दुईको जमानत जफत

पराजितमध्ये पूर्वमुख्यमन्त्री र मन्त्रीको जमानत नै जफत भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २५ गते १९:३७

२५ फागुन, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा दिएर चुनाव लडेका पूर्वमुख्यमन्त्री र निवर्तमान सभामुखसहित तीनजना पराजित भएका छन् । एकजना मात्र निर्वाचित भएका छन् । पराजितमध्ये पूर्वमुख्यमन्त्री र मन्त्रीको जमानत नै जफत भएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका रहबर अन्सारी पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका थिए । उनी बारा क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित भएका छन् । उनले ४१ हजार २०० मत ल्याएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका कृष्णकुमार श्रेष्ठ ११ हजार ६३९ मतमा सीमित भए ।

धनुषा क्षेत्र नम्बर १ मा नेकपा एमालेबाट चुनाव लडेका निवर्तमान सभामुख रामचन्द्र मण्डल तेस्रो स्थानमा छन् । यद्यपि, रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेजीले यहाँको मतगणनाको अन्तिम परिणाम अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

उनले ९ हजार ३१५ मत पाएका छन् । पहिलोमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार मातृकाप्रसाद यादव १० हजार ४०३ मत पाएका छन् भने कांग्रेसका उम्मेदवार रामपल्टन साह ९ हजार ५०२ मत पाएका छन् ।

सप्तरी-२ बाट उम्मेदवार बनेका पूर्वमुख्यमन्त्री सिंहको जमानत नै जफत भएको छ । त्यहाँ रास्वपाका रामजी यादव २८ हजार ४०४ मत पाएर विजयी हुँदा सिंह चौथो नम्बरमा ३ हजार ५५७ मत पाएका छन् ।

सिंहले पाएको मत ३ हजार ५५७ कूल सदर मतको ५. ६७ प्रतिशत मात्र हो । सदर मतको १० प्रतिशत नआए जमानत जफत हुने व्यवस्था छ । यस क्षेत्रमा खसेको मतमध्ये ६२ हजार ७८३ सदर खसेको छ ।

महोत्तरी-४ मा चुनाव लडेका नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहको पनि जमानत जफत भएको छ । त्यहाँ रास्वपाका गौरी कुमारी ३० हजार १३२ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा पाँचौ नम्बरका साहले ५ हजार ३३६ मत मात्र पाएका छन् ।

त्यहाँ खसेको सदर मतमध्ये उनले १० प्रतिशत कटाउन सकेनन् । सो क्षेत्रमा ५९ हजार ५४५ सदर मत खसेको छ । साह मधेशका पूर्वअर्थ मन्त्री र गृह मन्त्री हुन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मधेश प्रदेश सांसद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सांसद त्याग्ने बागमतीका ६ नेता : दुई जना जित्दा तीन पराजित, कुन्दनले टिकट नै पाएनन्

सांसद त्याग्ने बागमतीका ६ नेता : दुई जना जित्दा तीन पराजित, कुन्दनले टिकट नै पाएनन्
धनकुटामा अघिल्ला निर्वाचनभन्दा बढी मत बदर

धनकुटामा अघिल्ला निर्वाचनभन्दा बढी मत बदर
इलाम-१ मा कांग्रेसका निस्कल राई विजयी

इलाम-१ मा कांग्रेसका निस्कल राई विजयी
हुम्लामा रास्वपाकी टासी ल्हाजोमसहित चार उम्मेदवारको जमानत जफत

हुम्लामा रास्वपाकी टासी ल्हाजोमसहित चार उम्मेदवारको जमानत जफत
श्रम संस्कृतिको समानुपातिकमा तीन लाख मत कट्यो

श्रम संस्कृतिको समानुपातिकमा तीन लाख मत कट्यो
सुनसरी-४ मा पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीलाई पराजित गर्दै रास्वपाका दीपककुमार साह विजयी

सुनसरी-४ मा पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीलाई पराजित गर्दै रास्वपाका दीपककुमार साह विजयी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित