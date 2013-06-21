चुनाव हारेपछि विप्लव : पूँजीवाद रहेसम्म समाजवादी क्रान्ति जारी रहनेछ

२५ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले चुनावमा आम चुनावमा खट्ने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई धन्यवाद दिएका छन् ।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले क्रान्ति यात्राकै क्रममा चुनाव आएकोले यसलाई पार्टीले संघर्षको मोर्चाको रूपमा प्रयोग गरेको तर्क गरेका छन् ।
‘क्रान्तिको यात्रामा चुनाव आयो । चुनावलाई हामीले संघर्षको मोर्चामा प्रयोग गर्यौं,’ उनले भनेका छन्, ‘१३० ठाउँमा कमरेडहरू पार्टीको निर्णय अनुसार जोस र उत्साहका साथ मोर्चामा नेतृत्व गर्नुभयो । एकदमै मेहनतकासाथ जनतामाझ पुगेर पार्टीका विचार, नीति र उद्देश्य राख्नु भयो ।’
महासचिव विप्लवले चुनावका क्रममा जनताले सबैतिर सकारात्मक सद्भाव राखेको जिकिर गरेका छन् ।
‘परिणाम जे आए पनि यो हाम्रो साझा लडाइँ हो। संसद्मा पुगेर मात्र होइन, जनताको बीचबाट देश र जनताको हितमा डटेर संघर्ष र निर्माणको नेतृत्व गरिनेछ,’ उनले लेखेका छन् ।
विप्लपले भनेका छन्, ‘पूँजीवाद रहेसम्म समाजवादी-साम्यवादी क्रान्ति जारी रहनेछ ।’
नेकपा (माओवादी) ले सोमबार साँझसम्म समानुपातिकतर्फ देशभरिबाट २२ हजार ११८ मत पाएको छ भने प्रत्यक्षतर्फ पनि उम्मेदवारहरूले निकै कम मात्र मत प्राप्त गरेका छन् ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4