+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रकाण्डको पराजय, ब्यालेटमा पनि रहेन विप्लवप्रति विश्वास

सशस्त्र क्रान्ति बन्दुक बोकेका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी यसपटक गुलाब चुनाव चिन्ह लिएर संसदीय चुनावमा सहभागी भएका थिए । विप्लव आफैं चाहिँ उठेनन् तर उनको पार्टीबाट जित्ने सूचिमा खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई राखिएको थियो । उनको पनि पराजय भयो । विप्लवको बुलेटका विश्वास नगरेको जनताले ब्यालेटमा पनि जनताले पत्याएनन् ।

0Comments
Shares
यज्ञ खत्री यज्ञ खत्री
२०८२ फागुन २३ गते १२:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कालिकोटमा नेकपाका महेन्द्रबहादुर शाहीले ११ हजार ३३८ मत पाउँदै विप्लव नेतृत्वको माओवादीका खड्गबहादुर विश्वकर्मा 'प्रकाण्ड'लाई पराजित गरे।
  • प्रकाण्ड १८ वर्षपछि चुनावी मैदानमा फर्किएका थिए तर ४ हजार ५९९ मत पाउँदै चौथो स्थानमा रहे।
  • प्रकाण्डले जातियताको मुद्दा उठाउँदै दलित बाहुल्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व खोजेका थिए तर मतदाताले उनलाई स्विकारेनन्।

२३ फागुन, सुर्खेत । कालिकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महेन्द्रबहादुर शाहीले विजय प्राप्त गर्दा विप्लव नेतृत्वको माओवादीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले पराजय बेहोरे ।

२०६४ को निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट भारी मतका साथ विजय भएका प्रकाण्ड १८ वर्षपछि ‘बुलेट’ त्यागेर ‘ब्यालेट’मा फर्किएका थिए । गुलाफको फुल चुनाव चिन्ह लिएर मतदाताको घरदैलोमा गएका प्रकाण्डलाई जनताले स्विकारेनन् ।

झन्डै दुई दशकदेखि निर्वाचन बहिस्कार गर्दै आएका प्रकाण्ड यस पटक संसदीय चुनावमा होमिएपछि कालिकोटको चुनावलाई रोचकताका साथ हेरिएको थियो । रोचक यस कारण पनि थियो कि, प्रकाण्डका प्रतिस्पर्धी हिजोका आफ्नै सहकर्मी महेन्द्रबहादुर शाही थिए ।

प्रकाण्डको चुनावी सभा, घरदैलो अभियान र सहिद परिवारसँगको मिलनका भिडियोहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बने । चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ‘कन्फिडेन्ट’का साथ प्रकाण्ड भन्थे, ‘सबै दलहरू एक भएपनि, प्रचण्ड नै आए पनि कालिकोटमा चुनाव म जित्छु ।’

कालिकोटमा करिब २८ प्रतिशत (लगभग ४० हजार आसपास) दलित जनसंख्या छ । प्रकाण्डले चुनावी प्रचारका क्रममा जातियताको मुद्दा जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका थिए । जिल्लामा दलित समुदायको बाहुल्यता भएको र प्रकाण्ड साबिक माओवादी नेता भएकाले उनले जित्ने अनुमान गरिएको थियो ।

शुक्रवार मध्यरात आएको चुनावी परिणाम भने फरक आयो । मतगणनाको अन्तिम नतिजा आउँदा प्रकाण्डले लज्जास्पद पराजय व्यहोर्नु पर्‍यो । महेन्द्रबहादुर ११ हजार ३३८ मतसहित विजयी हुँदा ४ हजार ५९९ मत पाएका प्रकाण्ड चौथो स्थानमा रहे ।

यो पनि पढ्नुहोस

कालीकोटमा महेन्द्रबहादुर शाहीको ‘ह्याट्रिक’ 

एमालेका नगीन्द्रबहादुर शाही ‘नेशनल’ ले १० हजार ३५२ मत ल्याए दोस्रो हुँदा ७ हजार १३३ मत पाएका कांग्रेसका हर्षबहादुर बम तेस्रो बने । देशैभर उर्लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को लहडले कालिकोटमा छोएन । दुई हजार ९३७ मत प्राप्त गरेका रास्वपाका प्रकाश न्यौपाने पाँचौँ स्थानमा छन् ।

१० वर्षे सशस्त्र युद्धबाट तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रकाण्ड कालिकोट १ बाट उम्मेदवार थिए । त्यस बेला उनले २७ हजार ६२९ मत ल्याएर विजयी भए ।

चुनाव जितेपछि २०६५ सालमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री भए । २०६७ सालमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बने । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । यहीबिच २०६९ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी विभाजित भयो ।

मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा भएको विभाजनमा प्रकाण्ड विभाजनतिरै लागे । २०७० सालको संविधानसभामा वैद्य नेतृत्वको पार्टीले चुनाव बहिष्कार गर्‍यो । प्रकाण्ड निर्वाचन बिथोल्ने नीतिमा लागे, उम्मेदवार हुने कुरै भएन ।

त्यसपछि कालिकोटको राजनीतिमा जबरजस्त उदाएका थिए, महेन्द्रबहादुर शाही । प्रकाण्डले पार्टी छाडेपछि २०७० को दोस्रो संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा उनको ठाउँमा महेन्द्रले टिकट पाए । माओवादी फुटकैबीचबाट चुनाव जितेका महेन्द्र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री बने ।

त्यही बेला उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दै चर्चामा आए । ०७४ को निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य बनेका शाही प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्री समेत बने ।

प्रकाण्ड महेन्द्र बहादुर शाहीभन्दा सिनियर नेता हुन् । युद्धकालमा प्रकाण्ड पार्टी राजनीतिमा भेरी—कर्नाली क्षेत्रका प्रमुख नेतामध्ये एक थिए । महेन्द्र भने जनमुक्ति सेनाका लडाकु कमान्डर थिए । माओवादी शान्ति प्रक्रियापछि महेन्द्रबहादुर सेनामै थिए भने प्रकाण्ड ०६४ को चुनावमा बलियो मत ल्याएर संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए ।

२०७१ सालमा वैद्य नेतृत्वको पार्टी पनि फुट्यो र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वमा अर्को पार्टी बन्यो । प्रकाण्ड नयाँ पार्टीतिर लागे । विप्लव नेतृत्वको पार्टीले पनि त्यसयताका चुनाव बहिष्कार गर्दै आयो । यस पटक यो पार्टी चुनावी मैदानमा आएपछि प्रकाण्ड पनि १८ वर्ष पछि भोट माग्दै जनताको घरदैलोमा पुगेका थिए ।

कालिकोटजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको चुनौतीबिच प्रतिनिधित्व खोजिरहेको अवस्थामा प्रकाण्डले पनि स्थानीय मुद्दालाई संसदमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाई रहेका थिए ।

हिजो बन्दुक बोकेर चुनाव बिथोल्दै हिँड्ने प्रकाण्ड गुलाबको फूल चुनाव चिन्ह लिएर भोट मागिरहेका थिए । पछिल्लो समय कृषि क्रान्तिमा अग्रसर भएका उनी र उनको पार्टी १८ वर्षपछि ‘बुलेट’ त्यागेर ‘ब्यालेट’ मा फर्किएको थियो । तर विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई चुनाव फापेन ।

विप्लव नेतृत्वको माओवादीमा दोस्रो तहका नेताका रूपमा रहेका प्रकाण्ड माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धताका कर्णालीमा शीर्ष नेताहरूमध्ये एक थिए । कुनै बेला भेरी–कर्णाली जनसरकार प्रमुख नै भएका थिए ।

५७ वर्षीय प्रकाण्ड कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन् । आइएडसम्म अध्ययन गरेका उनले शिक्षण पृष्ठभूमिबाट राजनीति प्रवेश गरेका थिए । पछि माओवादी आन्दोलनसँग आबद्ध भएर राजनीतिमा स्थापित नेता बनेका हुन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
खड्गबहादुर विश्वकर्मा महेन्द्रबहादुर शाही विप्लव
लेखक
यज्ञ खत्री

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित