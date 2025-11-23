बैतडीमा एमालेका दामोदर भण्डारीले रास्वपासँग ह्वात्तै घटाए मतान्तर

२३ फागुन, बैतडी । बैतडीमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार पूर्वमन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरिमोहन भण्डारीले लिइरहेको अग्रता ह्वात्तै घटाएका छन् ।
दिउँसो पौने दुई बजेको अपडेटअनुसार रास्वपाका हरिमोहन भण्डारी झिनो मतान्तरसहित अगाडि छन् ।
हालसम्म २७ हजार ८१४ मत गणनामा उनको सात हजार ८७६ मत छ । एमालेका उम्मेदवार दामोदर भण्डारीले ७ हजार ७९६ मत पुर्याएका छन् । दुई जनाबीचको मतान्तर अब १८ मात्रै बाँकी छ ।
यसअघि रास्वपा उम्मेदवार हरिमोहनलाई पछ्याइरहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चतुरबहादुर चन्द तेस्रो नम्बरमा झरेका छन् । उनको ६ हजार ४८४ मत छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का प्रमानन्द भट्टको तीन हजार ३१ मत छ ।
