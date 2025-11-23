+
कालीकोटमा नेकपाका महेन्द्रबहादुर शाही निर्वाचित

अन्तिम मतपरिणाम अनुसार शाहीले ११ हजार ३३० मत प्राप्त गरेर निर्वाचित भएका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते २२:३९

२२ फागुन, काठमाडौं । कालिकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार महेन्द्रबहादुर शाही निर्वाचित भएका छन् ।

अन्तिम मतपरिणाम अनुसार शाहीले ११ हजार ३३८ मत प्राप्त गरेर निर्वाचित भएका हुन् ।

उनका निटकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका नगीन्द्र शाहीले १० हजार ३५२ मत प्राप्त गरेका छन् ।

महेन्द्रबहादुर शाही
