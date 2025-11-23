+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मोरङको ४ र ६ मा रास्वपाको जित निश्चित, अन्य क्षेत्रमा पनि अग्रता

मोरङको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ र ६ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारको जित निश्चित भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते २३:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मोरङको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ र ६ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारको जित निश्चित भएको छ।
  • क्षेत्र नम्बर ४ मा रास्वपा सन्तोष राजवंशीले २१,११४ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् भने क्षेत्र नम्बर ६ मा रुविना आचार्यले ३०,५१८ मत पाएकी छन्।
  • अन्य क्षेत्रहरुमा पनि रास्वपाका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् र मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

२२ फागुन, विराटनगर । मोरङको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ र ६ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारको जित निश्चित भएको छ ।

क्षेत्र नम्बर ४ को मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा रास्वपा सन्तोष राजवंशीको जित निश्चित भएको हो । ६ वटा क्षेत्र रहेको मोरङका अन्य क्षेत्रमा पनि रास्वपा उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् ।

क्षेत्र नम्बर १ मा रास्वपा उम्मेदवार यज्ञमणी न्यौपाने दोस्रो स्थानमा रहेकी श्रम संस्कृति पार्टी उम्मेदवार शान्ति पाख्रिन भन्दा करिब ३ हजार मतले अघि छन् । उनले १०,२५६ मत प्राप्त गरेका छन् । पाख्रिनले ७,५१५ मतसहित पछ्याइरहेकी छन् ।

क्षेत्र नम्बर २ मा रास्वपा उम्मेदवार कृष्णकुमार कार्की ११,४२४ मतसहित अगाडि छन् । दोस्रो स्थानमा रहेका एमाले उम्मेदवार दिलिप बगडियाले ४,४५७ मत पाएका छन् । क्षेत्र नम्बर ३ मा रास्वपाका गणेश कार्कीले ४,४६५ मत पाएका छन् । दोस्रो स्थानमा रहेका श्रम संस्कृति पार्टी उम्मेदवार अमिर मगरले ३,७६८ मत पाएका छन् ।

क्षेत्र नम्बर ४ को मतगणनास्थल विराटनगरको जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय परिसर बाहिर रास्वपा कार्यकर्ताले विजयी उत्सव मनाइरहेका छन् । पछिल्लो मत परिणाम अनुसार उनले २१,११४ मत प्राप्त गरेका छन् । दोस्रो स्थानमा रहेका नेकपा उम्मेदवार अमनलाल मोदीले ९,४९९ मत प्राप्त गरेका छन् ।

यो क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले ७,८०३ मत पाएका छन् । नेकपा एमाले उम्मेदवार जीवन घिमीरेले ४,५२० मत प्राप्त गरेका छन् ।

क्षेत्र नम्बर ५ मा रास्वपा उम्मेदवार आशा झा १०,१०८ मत सहित अगाडि छिन् । दोस्रो स्थानका राजकुमार यादवले ३,६८६ मतसहित पछ्याइरहेका छन् ।

क्षेत्र नम्बर ६ मा पनि रास्वपा उम्मेदवार रुविना आचार्यको जित निश्चित भएको छ । उनी दोस्रो स्थानमा रहेका नेपाली कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला भन्दा २३ हजार मतले अगाडि छिन् ।

आचार्यले ३०,५१८ मत प्राप्त गरेकी छन् । कोइरालाले ७,७८८ मतसहित पछ्याइरहेका छन् । यो क्षेत्रमा नेकपा एमाले उम्मेदवार विनोदप्रसाद ढकालले ५,२५४ मत प्राप्त गरेका छन् । ९१ हजार २९२ मत खसेको यो क्षेत्रको मतगणना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
निर्वाचन मोरङ रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

तेह्रथुममा एमालेका भानुभक्त ढकालको अग्रता कायम

तेह्रथुममा एमालेका भानुभक्त ढकालको अग्रता कायम
‘बालेन भ्रष्टाचारविरोधी नेता हुन् भन्ने भाष्यले यो लहर उत्पन्न भयो’

‘बालेन भ्रष्टाचारविरोधी नेता हुन् भन्ने भाष्यले यो लहर उत्पन्न भयो’
रुपन्देही-२ : एमालेका विष्णुभन्दा रास्वपाका सुलभ २३ हजार मतले अगाडि

रुपन्देही-२ : एमालेका विष्णुभन्दा रास्वपाका सुलभ २३ हजार मतले अगाडि
चितवन-२ : १२ हजार बढी मतान्तरले रवि लामिछाने अगाडि

चितवन-२ : १२ हजार बढी मतान्तरले रवि लामिछाने अगाडि
रोल्पा : वर्षमानको अग्रता कायमै, पछ्याउँदै वली

रोल्पा : वर्षमानको अग्रता कायमै, पछ्याउँदै वली
प्युठान-१ मा कांग्रेसको अग्रता, रास्वपा दोस्रो, एमाले चौथो

प्युठान-१ मा कांग्रेसको अग्रता, रास्वपा दोस्रो, एमाले चौथो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित