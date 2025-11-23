रुपन्देही-२ : एमालेका विष्णुभन्दा रास्वपाका सुलभ २३ हजार मतले अगाडि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२२ फागुन,बुटवल । रुपन्देही-२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सुलभ खरेलले २३ हजारभन्दा बढी मतान्तरले अग्रता कायम गरेका छन् ।
जारी मतगणनामा खरेलले २९ हजार ३९४ मतसहित फराकिलो अग्रता कायम राखेका छन् ।
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ६ हजार २७१ र नेपाली कांग्रेसका चुन्नप्रसाद पौडेलले ४ हजार २१८ मत ल्याएका छन् ।
त्यस्तै नेकपाका विश्वदीप पाण्डेले ७२६ मत ल्याएका छन् । यो निर्वाचन क्षेत्रमा २०६४ देखि लगातार जित्दै आएका एमाले उपाध्यक्ष पौडेल धेरै पछि परेका छन् । मतगणना शुरु भएदेखि नै पौडेल ठूलो मतान्तरले निरन्तर पछाडि परेका छन् । यहाँ १ लाख ३५ हजार ५० मतदाता रहेका छन् ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
