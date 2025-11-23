काठमाडौं १० : २९ हजार बढी मतान्तरसहित रास्वपाका प्रदीप विष्ट निर्वाचित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदीप विष्ट ३७ हजार ४६९ मतसहित विजयी भएका छन्।
- नेपाली कांग्रेसका हिमाल कार्की दोस्रो स्थानमा ८,१०० मत ल्याएका छन्।
- नेकपा एमालेका विनोद श्रेष्ठ ४,८६४ मतसहित तेस्रो स्थानमा रहेका छन्।
२२ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । ३७ हजार ४६९ मतसहित रास्वपाका प्रदीप विष्ट विजयी भएका हुन् । दोस्रोमा नेपाली कांग्रेसका हिमाल कार्की छन् । उनले ८,१०० मत ल्याएका छन् । त्यस्तै, नेकपा एमालेका उम्मेदवार विनोद श्रेष्ठ ४,८६४ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् ।
