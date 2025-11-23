+
ललितपुर-१ मा रास्वपाले उछिन्यो कांग्रेसलाई

नेकपाभन्दा उनेपा अगाडि

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उदय शम्शेर जबरा भन्दा रास्वपा उम्मेदवार बुद्धरत्न महर्जन ७ मतले अगाडि बढेका हुन् ।

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते २०:२५

२२ फागुन, काठमाडौं । ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपाली कांग्रेसलाई उछिनेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उदय शम्शेर जबरा भन्दा रास्वपा उम्मेदवार बुद्धरत्न महर्जन ७ मतले अगाडि बढेका हुन् ।

आज बेलुकी सवा ८ बजेसम्मको मतगणना अनुसार रास्वपाका बुद्धरत्नले ७ हजार ७१ मत पाउँदा कांग्रेसका उदयशम्शेरले ७ हजार ६४ मत पाएका छन् ।

नेकपा एमालेका उम्मेदवार चेतनाथ सन्जेलले ४ हजार २० मत पाएका छन् ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका पदमकुमार लामाले १ हजार ९०२ मत पाउँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार सुनिल महर्जनले १ हजार ७ मत पाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ रास्वपा ललितपुर १
