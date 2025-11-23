+
रास्वपाले विजयी र्‍याली नगर्ने

रास्वपा उपसभापति डिपि अर्यालले आफ्ना उम्मेदवारलाई एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै अबिरजात्रा र र्‍याली नगर्न भनेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते २२:५६

२२ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै किसिमको विजय र्‍याली नगर्ने भएको छ ।

निर्वाचन हुनुको पृष्ठभूमिमा भएको जेनजी आन्दोलन र मध्यपूर्वको घटनालाई ध्यानमा राख्दै रास्वपाले विजय उत्सव नमनाउने भएको हो ।

रास्वपा उपसभापति डिपि अर्यालले आफ्ना उम्मेदवारलाई एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै अबिरजात्रा र र्‍याली नगर्न भनेका हुन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहको निर्देशन रहेकाले अब मतदाताको म्यान्डेट अनुसार काम गरेपछि विजयी र्याली मनाउने अर्यालले बताएका छन् ।

‘यसपटकको निर्वाचन आउनुमा हाम्रा साना नानीबाबु, जेनजी उमेरसमूहका छोराछोरीले ज्यान गुमाएको पिडा अझै सेलाएको छैन,’ अर्यालले भनेका छन्, ‘साथै सबै नेपालीले सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य होस् भन्नुभएको कुरा पनि याद गर्नुपर्छ । सँगसँगै मध्यपुर्वमा भएको घटनालाई पनि याद गर्नुपर्छ । त्यसैले अबिरजात्रा गर्ने मुडमा हामी छैनौं ।’

आफूहरूलाई काम गर्नका लागि जनताले यो उल्लेख्य मत दिएको बताउँदै अर्यालले जनताले दिएको म्यान्डेट पूरा भएपनि जनताको घरदैलोमा पुगेर धन्यवाद ज्ञापन गर्ने पनि बताए ।

‘यो मत हामीलाई जनताले काम गर्नु भनेर दिनुभएको म्यान्डेट हो । त्यो पुरा गरेपछि यहाँहरुसँग घरदैलोमा अबिरजात्रा गर्ने दिन त आइनै हाल्छ । सबैभन्दा पहिला हामीले काम गर्नुपर्नेछ,’ अर्यालले भनेका छन् ।

चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
रास्वपा
प्रतिक्रिया

