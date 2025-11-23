गोरखा-२ : मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर बिनाकै मतपत्र भेटिएपछि गणना रोकियो

२२ फागुन, काठमाडौं । विवाद भएपछि गोरखा २ को मतगणना रोकिएको छ ।
मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको मतपत्र भेटिएपछि विवाद भएको हो ।
कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधि बाहिरिएपछि मतगणना रोकिएको निर्वाचन अधिकृत मोहन बेलवासेले बताए ।
‘मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको एउटा मतपत्र भेटिएछ,’ उनले भने, ‘देखेपछि बदर भनेर राखियो तर धाँधली भयो भनेर कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधि बाहिरिनुभयो ।’
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4