रवि लामिछानले कटाए ३४ हजार मत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चितवन २ को उपनिर्वाचनमा रवि लामिछानेले ५६ हजार ९३२ मत गणना हुँदा ३४ हजार २९३ मत पाएका छन्।
- नेपाली कांग्रेसकी मीनाकुमारी खरेलले ९ हजार ६७८ मत प्राप्त गरेकी छिन्।
- एमालेका अस्मिन घिमिरले ५ हजार ५४० र नेकपाका प्रताप गुरुङले ३ हजार ४०६ मत पाएका छन्।
२३ फागुन, काठमाडौं । चितवन २ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले मतान्तर फराकिलो बनाउँदै लगेका छन् ।
५६ हजार ९३२ मत गणना गर्दा लामिछानेले ३४ हजार २९३ मत ल्याएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी मीनाकुमारी खरेलले ९ हजार ६७८, एमालेका अस्मिन घिमिरले ५५४०, नेकपाका प्रताप गुरुङले ३४०६ मत ल्याएका छन् ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4