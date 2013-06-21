एक करोड ४ लाख गन्दा रास्वपाको समानुपातिक मत ५० लाख नाघ्यो, अरुको कति ?

२६ फागुन, काठमाडौं । प्रत्यक्षमा १२५ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा ५० लाख मत कटाएक छ ।
साढे १० बजेसम्मको अपडेट अनुसार रास्वपाले ५० लाख १४ हजार ८९१ मत पाएको छ । समानुपातिकमा ५० लाख कटाएसँगै रास्वपा समग्रमा दुई तिहाइ नजिकै पुगेको छ ।
दोस्रोमा रहेको नेपाली कांग्रेसले १६ लाख ९५ हजार २६६, तेस्रो भएको एमालेले १४ लाख १३ हजथार ६९ र चौथौ भएको नेकपाले ७ लाख ६७ हजार ३२७ मत पाएको छ ।
यस्तै, पाँचौ भएको श्रम संस्कृति पार्टीले ३ लाख ५८ हजार ४६८ मत पाउँदा छैटौं स्थानमा रहेर थ्रेसहोल्ड कटाएको राप्रपाले ३ लाख २५ हजार ३७५ मत ल्याएको छ ।
समानुपातिकतर्फ हालसम्म एक करोड ४ लाख ४३ हजार २७२ मतगणना भएको छ । प्रत्यक्षतर्फको नतिजा भने सोमबार नै आइसकेको छ ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
