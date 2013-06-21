+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुर्खेतमा १६ वर्षीया किशोरीको बलात्कारपछि हत्या, चार जना पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २६ गते १४:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा १६ वर्षीया इनिसा विकको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा चार जना १८ वर्षमुनिका नाबालक पक्राउ परेका छन्।
  • इनिसा फागुन २३ गते बिहान बेहोस अवस्थामा फेला परेकी थिइन् र अस्पताल पुर्‍याउँदा मृत घोषित भएकी थिइन्।
  • मृतकका परिवारले सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिएका छन्।

२६ फागुन, सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा १६ वर्षीया इनिसा विकको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा चार जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरकै चार जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेकाहरू चारै जना १८ वर्षमुनिका नाबालक हुन् ।

पूर्व सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–६ बडाखोली स्थायी घर भई हाल वीरेन्द्रनगर–१ मा बस्दै आएकी इनिसाको फागुन २३ गते मृत्यु भएको थियो ।

इनिसा २३ गते बिहान वीरेन्द्रनगर–४ स्थित जनजागरण सामुदायिक वनमा बेहोस अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । लगतै उनलाई प्रदेश अस्पताल कालागाउँमा पुर्‍याइएकोमा डाक्टरले मृत घोषणा गरेका थिए ।

उनी कक्षा ११ मा अध्ययनरत थिइन् । उनको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै मृतकका आफन्तहरूले २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा उजुरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् डिएसपी मोहनजंग बुढथापाले जानकारी दिए ।

डिएसपी बुढथापाका अनुसार सुर्खेत प्रहरीले २३ गते दिउँसो नै एक १६ वर्षीय किशोरलाई पक्राउ गरेको थियो । थप अनुसन्धानका लागि फागुन २४ गते अरु तीन जनालाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बलात्कार पछि हत्याको आशंका 

हरेक दिन झैँ इनिसा, फागुन २३ गते बिहान ६ बजे ‘ट्युसन पढ्न जान्छु’ भन्दै घरबाट निस्किएकी थिइन् । उनी वीरेन्द्रनगर–६ मा रहेको उषा बालबाटिका स्कुलमा कक्षा ११ मा पढ्थिन् । अघिल्लो दिनसम्म बिहान ८ बजेभित्र घर फर्किने छोरी ९ बजेसम्म नआएपछि आमाले फोन गरिन् । तर फोन स्वीच अफ थियो ।

‘केही समय पछि तपाईँकी छोरी शहीद पार्कको जङ्गलमा बेहोस अवस्थामा छिन् । छिटो आइहाल्नुपर्‍यो भनेर एउटा नम्बरबाट फोन आयो,’ इनिसाकी आमा भन्छिन् । जनजागरण सामुदायिक वनसँग जोडिएको शहीद पार्कमा उनी पुग्दा इनिसा बेहोस अवस्थामा थिइन् । शरीर रक्ताम्मे थियो । छोरीको अवस्था देखेर आमा त्यहीँ बेहोस भइन् ।

घटनास्थलमा पुगेका अन्य व्यक्तिहरूले इनिसालाई प्रदेश अस्पताल कालागउँ पुर्‍याए । तर, अस्पताल पुर्‍याउँदा चिकित्सकले इनिसालाई मृत घोषणा गरे ।

मृतकका परिवारले सामूहिक बलात्कारपछि मृत्यु भएको भन्दै कर्तव्य ज्यान तथा जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिएको छ । घटनास्थलको अवस्था हेर्दा सामूहिक बलात्कार पछि हत्या नै गरेको परिवारको दाबी छ । ‘छोरीको शरीरभरि निलडामा थिए, कपाल लुछेको छ । चुरा फुटेका छन् । दुई तीन मिटर माथिबाट तल घिसारेको छ’ मृतकी आमा भन्छिन्, ‘तड्पाई तड्पाई मारेका छन् । दोषीमाथि कडा कारबाही होस् ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डिएसपी बुढथापाले घटनाको गम्भिरताका साथ अनुसन्धान अगाडि बढाएको जानकारी दिए । पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने प्रहरीले बताएको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
बलात्कार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

फ्याक्ट चेक : के सोबिता गौतमले बलात्कार र थप्पड हान्नु एउटै हो भनेकी हुन् ?

फ्याक्ट चेक : के सोबिता गौतमले बलात्कार र थप्पड हान्नु एउटै हो भनेकी हुन् ?
न्याय माग्दै ७ महिने गर्भवतीको विलाप, बलात्कार आरोपी पूर्वप्रहरी फरार

न्याय माग्दै ७ महिने गर्भवतीको विलाप, बलात्कार आरोपी पूर्वप्रहरी फरार
बलात्कार अभियोगमा अष्ट्रेलियामा नेपाली युवालाई ३ वर्ष जेल सजाय

बलात्कार अभियोगमा अष्ट्रेलियामा नेपाली युवालाई ३ वर्ष जेल सजाय
नख्खु कारागारबाट फरार भएका बलात्कार मुद्दाका कैदी समातिए

नख्खु कारागारबाट फरार भएका बलात्कार मुद्दाका कैदी समातिए
१९ दिन होटलमा बन्धक बनाएर बालिका बलात्कारको यो दर्दनाक घटना

१९ दिन होटलमा बन्धक बनाएर बालिका बलात्कारको यो दर्दनाक घटना
कारागारबाट भागेका बलात्कार र बाल यौन दुराचार मुद्दाका अमेरिकी कैदी पक्राउ

कारागारबाट भागेका बलात्कार र बाल यौन दुराचार मुद्दाका अमेरिकी कैदी पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories
६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित