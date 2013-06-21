+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गोपालमान श्रेष्ठले भने– निर्वाचन परिणामलाई नेतृत्वको असफलता मात्र मान्न सकिंदैन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २७ गते ८:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणामलाई नेतृत्वको असफलता मात्र नभई कांग्रेसलाई पूर्ण रुपान्तरण गर्न नसकिएको चेतावनी भएको बताएका छन्।
  • श्रेष्ठले निर्वाचनको सिकाइलाई आत्मसात गर्दै वडा तहदेखि केन्द्रसम्म संगठन सुदृढीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
  • उनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ ऊर्जा र रुपान्तरणको बाटो देखिएको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई एकढिक्का भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।

२७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणामलाई नेतृत्वको असफलता मात्र नभई कांग्रेसलाई पूर्ण रुपान्तरण गर्न नसकिएको चेतावनी पनि भएको बताएका छन् । निर्वाचनको सिकाइलाई आत्मसाथ गर्दै संगठन सुदृढीकरण गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।

नेता श्रेष्ठले फेसबुकमा गगन थापालाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, यस निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई समयसापेक्ष बन्ने, युवाहरूको आकांक्षा आत्मसात गर्ने, र संगठनात्मक रुपान्तरण गर्ने गहिरो सन्देश दिएको छ । यो नेतृत्वको असफलता मात्र होइन, जनताको परिवर्तनको चाहनाअनुरूप कांग्रेसलाई पूर्ण रुपान्तरण गर्न नसकिएको चेतावनी पनि हो ।’

उनले थप लेखेका छन्, ‘अब निर्वाचनको सिकाइलाई आत्मसात गर्दै वडा तहदेखि गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रसम्म संगठन सुदृढीकरण गर्ने संकल्पका साथ अघि बढ्नु अपरिहार्य छ ।’

फागुन २१ म भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा कांग्रेस, एमाले सहितका दलहरुलाई धक्का पुगेको छ । चुनाव लडेका कांग्रेस सभापति गगन थापासहितका पदाधिकारीहरु नै पराजित भएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा नेता गोपालमान श्रेष्ठले निर्वाचन परिणाम हाम्रो अपेक्षाअनुसार आउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । ‘तर, हाम्रो लागि निर्वाचनको नतिजा भन्दा पनि लोकतन्त्रको रक्षा, विधिको शासनको सुदृढीकरण र राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य नै मुख्य महत्व राख्छ,’ श्रेष्ठले ‘प्रिय गगन बाबु’ सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, ‘देश फेरि लयमा फर्कन थालेको छ र यस यात्रामा तपाईंको नेतृत्वले हामीलाई आशा र दिशानिर्देश दिएको छ ।’

उनले गगनको नेतृत्वमा नयाँ ऊर्जा, आशा र रुपान्तरणको बाटो देखेको बताएका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘गगन बाबु, तपाईंले देखाएको साहस, दृष्टि र युवाहरूलाई प्रेरित गर्ने क्षमताले हामीलाई अझै दृढ बनाएको छ । यस कठिन घडीमा राजनीमा ल्याउनु वा राजनीमा गर्नुले पार्टी र देश दुवैका लागि हितकर हुँदैन । बरु, हामी सबै कांग्रेसीजनहरू एकढिक्का भएर तपाईंलाई साथ दिनु आवश्यक छ । तपाईंको नेतृत्वमा हामीले नयाँ ऊर्जा, नयाँ आशा, र नयाँ रुपान्तरणको बाटो देखिरहेका छौं ।’

‘यस संकटको घडीमा तपाईंलाई पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै, हामी सबै मिलेर नेपाली कांग्रेसलाई रुपान्तरण गर्ने यात्रामा अगाडि बढ्ने प्रतिज्ञा गर्दछौं,’ नेता श्रेष्ठले लेखेका छन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
गोपालमान श्रेष्ठ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गोपालमान श्रेष्ठको प्रस्ताव- संकट टार्न सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरौं

गोपालमान श्रेष्ठको प्रस्ताव- संकट टार्न सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरौं
गगन-विश्वलाई भविष्यका तारा भन्दै गोपालमान : इतिहासको ब्याज खाएर अब चल्दैन

गगन-विश्वलाई भविष्यका तारा भन्दै गोपालमान : इतिहासको ब्याज खाएर अब चल्दैन
७ भाइमध्येका गोपालमानको घोषणा : शेरबहादुर तानाशाह बन्नुभयो, विशेषको पक्षमा लागेँ

७ भाइमध्येका गोपालमानको घोषणा : शेरबहादुर तानाशाह बन्नुभयो, विशेषको पक्षमा लागेँ
गोपालमान श्रेष्ठको प्रस्ताव- राजसंस्थासहित सर्वपक्षीय संवाद गर्न ढिला नगरौं

गोपालमान श्रेष्ठको प्रस्ताव- राजसंस्थासहित सर्वपक्षीय संवाद गर्न ढिला नगरौं
चुनाव हुन्छ हुन्न भन्नेमा शंका छ : गोपालमान श्रेष्ठ

चुनाव हुन्छ हुन्न भन्नेमा शंका छ : गोपालमान श्रेष्ठ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories
६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories
महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित