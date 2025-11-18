पूर्वराष्ट्रपतिका छोरा र भतिजी बने कांग्रेस समानुपातिक सांसद

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादव र भतिजी रेखाकुमारी यादव नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेका छन्।
- कांग्रेसको समानुपातिकतर्फ मधेशी क्लस्टरमा चन्द्रमोहन पुरुषतर्फ र रेखाकुमारी महिला क्लस्टरबाट निर्वाचित भएका हुन्।
- रेखा रामवरणका दाई स्वर्गीय रामलगन यादवकी छोरी हुन् र उनी महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका भरतपुर घर भएकी छिन्।
२ चैत, जनकपुरधाम । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा र भतिजी समानुपातिक सांसद बनेका छन् ।
उनीहरू नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिकतर्फ सांसद निर्वाचित भएका हुन् ।
कांग्रेसको समानुपातिकतर्फ मधेशी क्लस्टरमा पुरुषबाट छोरा चन्द्रमोहन यादव र मधेशी महिला कलस्टरबाट भतिजी रेखाकुमारी यादव निर्वाचित भएका हुन् ।
रेखा रामवरणका दाई स्वर्गीय रामलगन यादवका छोरी हुन् । उनको घर महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका भरतपुर घर हो ।
मधेशी क्लस्टरमा चन्द्रमोहन र रेखासँगै धनुषाकी निनु कर्ण पनि सांसद बनेकी छिन् । उनी कांग्रेसका पूर्व उपसभापति बिमलेन्द्र निधिको भान्जी हुन् ।
