पूर्वराष्ट्रपतिका छोरा र भतिजी बने कांग्रेस समानुपातिक सांसद

२०८२ चैत २ गते १८:५७

  • पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादव र भतिजी रेखाकुमारी यादव नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेका छन्।
  • कांग्रेसको समानुपातिकतर्फ मधेशी क्लस्टरमा चन्द्रमोहन पुरुषतर्फ र रेखाकुमारी महिला क्लस्टरबाट निर्वाचित भएका हुन्।
  • रेखा रामवरणका दाई स्वर्गीय रामलगन यादवकी छोरी हुन् र उनी महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका भरतपुर घर भएकी छिन्।

२ चैत, जनकपुरधाम । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा र भतिजी समानुपातिक सांसद बनेका छन् ।

उनीहरू नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिकतर्फ सांसद निर्वाचित भएका हुन् ।

कांग्रेसको समानुपातिकतर्फ मधेशी क्लस्टरमा पुरुषबाट छोरा चन्द्रमोहन यादव र मधेशी महिला कलस्टरबाट भतिजी रेखाकुमारी यादव निर्वाचित भएका हुन् ।

रेखा रामवरणका दाई स्वर्गीय रामलगन यादवका छोरी हुन् । उनको घर महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका भरतपुर घर हो ।

मधेशी क्लस्टरमा चन्द्रमोहन र रेखासँगै धनुषाकी निनु कर्ण पनि सांसद बनेकी छिन् । उनी कांग्रेसका पूर्व उपसभापति बिमलेन्द्र निधिको भान्जी हुन् ।

सम्बन्धित खबर

यो पनि

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

