हावाहुरीले झापाको व्यवसायीक केराखेतीमा लाखौंको क्षति

केरा खेती गर्दै आएका युवा किसान चन्द्र बहादुर बस्नेतले हावाहुरीबाट ठूलो क्षति भएको बताएका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते १३:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • झापाको गाउँपालिका क्षेत्रमा हावाहुरीले व्यवसायिक केरा खेतीमा १६ लाख रुपैयाँ बराबरको ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।
  • किसान चन्द्र बहादुर बस्नेतले राज्यले किसानलाई शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र बीमा नीति गलत भएको बताएका छन्।
  • उनले भने, 'राज्यले नै बीमा बन्द गरिदिएको थियो' र किसानको मर्म बुझ्ने मन्त्री र नीति निर्माताहरू हुनुपर्ने बताए।

३ चैत, काठमाडौं । हावाहुरीले झापाको व्यवसायिक केरा खेतीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । झापा गाउँपालिकामा केरा खेती गर्दै आएका किसान चन्द्र बहादुर बस्नेतले हावाहुरीबाट ठूलो क्षति भएको बताएका हुन् ।

६ वर्षदेखि व्यवसायिक केरा खेती गर्दै आएका युवा किसान बस्नेतले गत असोज महिनामा बाढीको डुबानबाट पीडित भएका किसानहरुले आइतबारको हावाहुरीले पुनः क्षति व्यहोरेको बताए ।

उनले आफ्नो फार्मममा मात्रै १६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताए । उनका अनुसार मकैमा पनि क्षति पुगेको छ ।

२०८० सालमा नेपालका उत्कृष्ट किसानबाट पुरस्कृत बस्नेतले सरकारले किसानहरुको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘किसानहरुलाई पुनः उठ्न र अघि बढ्नका लागि राज्यले शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार राज्यले एक वर्ष केरा खेतीको बीमा गरिदिए पनि अर्को वर्षदेखि बीमा हटाइदिएको गुनासो गरे ।

‘राज्यले नै बीमा बन्द गरिदिएको थियो । पहिलो वर्ष बीमा गरिदिने अनि दोस्रो–तेस्रो वर्ष नगरिदिने भनेको किसानलाई फकाएर खेतमा ल्याउने अनि लड्यो भने त्यहीँ सकाइदिने जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘राज्यको यो पोलिसी एकदम गलत छ ।’ उनले किसानको मर्म बुझ्ने मन्त्री र नीति निर्माताहरू हुनुपर्ने बताए ।

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

