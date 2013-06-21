धनकुटामा हावाहुरीले २५ लाख बढीको क्षति, सदरमुकाममा ३६ घण्टादेखि विद्युत अवरुद्ध

४ चैत, धनकुटा । धनकुटामा हावाहुरीले सरकारी कार्यालय, विद्यालय र निजी घर तथा सार्वजनिक संरचनामा क्षति गर्दा लाखौं मूल्य बराबरको नोक्सानी भएको छ ।
प्रहरीका अनुसार सोमबार राति चलेको हावाहुरीले जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा मानिसको घर गोठ तथा सार्वजनिक संरचनामा क्षति गर्दा नोक्सानी भएको हो ।
धनकुटाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी ज्ञानप्रसाद महतोका अनुसार वर्षासँगै आएको हावाहुरीले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा क्षति गरेको हो ।
सरकारी कार्यालयहरु आयुर्वेद केन्द्र, सरकारी वकिलको कार्यालय, निजामती र निजी घर गोठलगायतका संरचनामा हावाहुरीले क्षति पुऱ्याउँदा २५ लाख ५ हजार रुपियाँ बराबरको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गरिएको महतो जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हावाहुरीले आयुर्वेद केन्द्र, सरकारी वकिलको कार्यालयमा १५ लाख ५० हजार क्षति भएको छ । यस्तै विद्यालयमा चार लाख र निजी घर तथा गोठमा पाँच लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन पुगेको प्रहरीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ ।
सदरमुकाममा विद्युत अवरुद्घ
सोमबार राति आएको हावाहुरीपछि अवरुद्ध भएको धनकुटाको विद्युत आपूर्ति आंशिक रूपमा मात्रै सुरु भएको छ । तर, सदरमुकाम क्षेत्र भने विद्युत सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, धनकुटा वितरण केन्द्रका अनुसार भेडेटार, हिले, पाख्रीबास र मूलघाटलगायतका क्षेत्रमा विद्युत सेवा पुनः सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाको तल्लो भेगमा समेत विद्युत आपूर्ति पुन: सुरु गरिएको जनाइएको छ । यद्यपि, हावाहुरीकै कारण छथर जोरपाटी क्षेत्रमा ३३ केभी प्रसारण लाइनको पोल ढल्दा धनकुटा बजारमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको हो ।
धनकुटा नगरपालिकाको निगाले क्षेत्रमा एकै स्थानमा सातवटा पोल भाँचिनुका साथै जडान गरिएको ट्रान्सफर्मरमा समेत क्षति पुगेको छ।
क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत गर्ने काम भइरहेको र सदरमुकाममा विद्युत सेवा पुनः सञ्चालन गर्न प्रयास भइरहेको वितरण केन्द्रका प्रमुख विजलीप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।
