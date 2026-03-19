धनकुटामा चोरीका घटना बढ्दै

पछिल्लो समय धनकुटा बजार आसपासबाट मोटरसाइकल चोरी हुने घटनाले स्थानीयवासीलाई त्रस्त बनाएको छ ।

ईश्वर थापा ईश्वर थापा
२०८३ वैशाख २५ गते १५:५९

२५ वैशाख, धनकुटा । धनकुटामा दिनदहाडै लुटपाट र चोरीका घटना बढ्दैगएका छन् । पछिल्लो समय धनकुटा बजार आसपासबाट मोटरसाइकल चोरी हुने घटनाले स्थानीयवासीलाई त्रस्त बनाएको छ ।

यसै क्रममा धनकुटाबाट शुक्रबार दिउँसो एक महिलाको सुनको सिक्री लुटिएको प्रहरीले जनाएको छ । धनकुटा नगरपालिका–७ मदनचोक नजिकैबाट सहिदभूमि गाउँपालिका–३ की विष्णुमाया राईको एक तोला २ आना तौल रहेको सुनको सिक्री लुटिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाबाट करिब एक सय मिटर दुरीमा रहेको धनकुटा बजारको मुख्य चोकमा घटना भएको हो । घटना भएलगत्तै प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेर थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरिक्षक ज्ञानकुमार महतोले जानकारी दिए ।

बुलेट मोटरसाइकलमा आएका दुई जना युवकले डलर साटिदिने बताएपछि विष्णुमायाले सिक्रि फुकालेर दिएकी थिइन् । तर, सिक्रि हात लागेपछि लुटेरा फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले धनकुटा बजारमा रहेका सीसीटीभी क्यामेराको फुटेजको सहायताले उनीहरूको खोजी गरिरहेको छ । लुटेराहरू मदन चोकबाट बुलेट मोटरसाइकल प्रयोग गरेर भागेको पीडित विष्णुमायाले बताएको प्रहरीले जनाएको छ ।

चोरीका घटना धनकुटा
ईश्वर थापा

सहकारी पीडितको रकम ऋण असुल गरेरै तिर्ने हो, राज्यकोषबाट होइन : मन्त्री रावल

धनगढीमा कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेला भोलिदेखि

एक मुठ्ठी बादल : ‘फेमिनिस्ट’ फिल्म जसले घरभित्र अस्तित्व खोज्छ

यो वर्ष खडेरी जोखिम, कृषि मन्त्रालयले भन्यो : सुख्खा जातका धान रोजौं

मौसम विश्लेषण सेवालाई वैज्ञानिक बनाउन सरकार लागेको छ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धज्जी उडाए : गगन थापा

'अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो'

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

