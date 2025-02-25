गण्डकी प्रदेश क्रिकेट संघलाई भिक्टोरियन इन्स्टिच्युटको साथ

४ चैत, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश क्रिकेट संघले अष्ट्रेलियास्थित शैक्षिक संस्था भिक्टोरियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (भिआईटी)लाई शीर्ष प्रायोजकको रूपमा आधिकारिक घोषणा गरेको छ ।
पोखरास्थित होटल पौवामा आयोजित कार्यक्रममा भिक्टोरियन इन्स्टिच्युट शीर्ष प्रायोजकसहित नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरिएको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले जर्सी सार्वजनिक गरे ।
भिआइटीसँगको यस सहकार्यले गण्डकी प्रदेशमा क्रिकेटको दीर्घकालीन विकास, प्रतिभा पहिचान र संरचनागत सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने संघको अपेक्षा छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेश क्रिकेट संघले होटल पौवालाई आधिकारिक हस्पिटालिटी पाटर्नर र एक्सटेपलाई एपरेल पाटर्नरको रुपमा घोषणा गरेको छ ।
यी साझेदारीहरूले प्रतियोगिता व्यवस्थापन, खेलाडी सुविधा र व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास संघले लिएको छ ।
