कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक

- नेपाली कांग्रेसले आगामी शुक्रबार दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सानेपामा बोलाएको छ।
- कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बैठक आह्वान गरेको जानकारी दिए।
- बैठकमा २१ फागुनमा भएको निर्वाचनको समीक्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
४ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ ।
आगामी शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक आह्वान भएको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्नेछ ।
बैठकका एजेन्डाबारे जानकारी गराइएको छैन । यद्यपि कांग्रेसले गत २१ फागुनमा भएको निर्वाचनको समीक्षा गरेको छैन ।
यसअघि बसेको कार्यसम्पादन बैठकपछि नेताहरूले अब बस्ने बैठकमार्फत समीक्षा गर्ने बताएका थिए । उक्त बैठकले समानुपातिक सांसदहरू छनोट गरेको थियो ।
