+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते १५:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले आगामी शुक्रबार दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सानेपामा बोलाएको छ।
  • कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बैठक आह्वान गरेको जानकारी दिए।
  • बैठकमा २१ फागुनमा भएको निर्वाचनको समीक्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

४ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ ।

आगामी शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक आह्वान भएको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्नेछ ।

बैठकका एजेन्डाबारे जानकारी गराइएको छैन । यद्यपि कांग्रेसले गत २१ फागुनमा भएको निर्वाचनको समीक्षा गरेको छैन ।

यसअघि बसेको कार्यसम्पादन बैठकपछि नेताहरूले अब बस्ने बैठकमार्फत समीक्षा गर्ने बताएका थिए । उक्त बैठकले समानुपातिक सांसदहरू छनोट गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

मीन विश्वकर्माले फेरि भने- कांग्रेसमा दुई सभापति छन्, सत्य त्यही हो

कांग्रेस बाराका सभापति राजेश राय यादवमाथि कारबाही गर्न उम्मेदवार भैयारामको माग

कांग्रेसमा १७ नयाँ अनुहार, छुटेनन् नेताका नातेदार

पूर्वराष्ट्रपतिका छोरा र भतिजी बने कांग्रेस समानुपातिक सांसद

मीन विश्वकर्माको आरोप- कांग्रेस जित्छ भनेर आयोगले चुनावको मुखमा झगडा लगाइदियो

धनराज गुरुङको टिप्पणी- फागुन २१ भदौ २३ र २४ को दोस्रो एपिसोड हो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित