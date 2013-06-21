मनसुनअघि नै कुमारी घरको छानो जीर्णोद्धार सक्न डंगोलको निर्देशन

५ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले मनसुन सुरु हुनुअघि कुमारी वहाल (कुमारी घर) को छानो जीर्णोद्धार गरिसक्न निर्देशन दिएकी छन् ।
बिहीबार वसन्तपुरस्थित कुमारी घरको छानो जीर्णोद्धार कार्यको अनुगमन गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।
उनले कुमारी घरसँग सम्बन्धित धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पक्षमा असर नहुने गरी समयमा काम सक्न निर्माण पक्षलाई निर्देशन दिएको बताइन् ।
उनले कुमारी वहाल काठमाडौंको अनुहार समेत भएको उल्लेख गर्दै यसको छानो चुहिएको सूचना पाएपछि चासो राखेर महानगरपालिका जीर्णोद्धारका लागि आएको बताए ।
गत बर्खायामबाट कुमारी घरको छानो चुहिने भएपछि जीर्णोद्धारको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न साउन २ गते समिति गठन भएको थियो ।
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले जीर्णोद्धार कार्य सम्पन्न भइसकेपछि थप सामाजिक तथा धार्मिक कार्य अगाडि बढाइने जानकारी समेत बताइन् ।
बोलपत्रमार्फत छानिएको निर्माण पक्ष अजय निर्माण सेवासँग फागुन ११ गते सम्झौता गरेर फागुन २५ गतेदेखि जिर्णोद्धारको काम सुरु भएको थियो ।
