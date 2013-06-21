नेपाली छोटो फिल्म ‘टेस्ट अफ वाटर’ जर्मनीको ‘ओबरहाउजन’ फेस्टिभलमा छनोट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । रिसल्ला प्रोडक्सन, एभरेस्ट फिल्म एकेडेमी र सिमल सिनेमाको सहकार्यमा निर्माण गरिएको नेपाली छोटो फिल्म ‘टेस्ट अफ वाटर’ जर्मनीमा आयोजना हुने प्रतिष्ठित ७२औँ अन्तर्राष्ट्रिय सर्ट फिल्म फेस्टिभल ओबरहाउजनमा छनोट भएको छ ।
विश्वभरका सशक्त र सिर्जनात्मक फिल्म प्रस्तुत हुने यो महोत्सवलाई छोटो फिल्म क्षेत्रको महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा लिइन्छ । उक्त फिल्म ‘चिल्ड्रेन एण्ड यूथ कम्पिटिसन’ अन्तर्गत आधिकारिक छनोटमा परेको हो । यस विधामा विभिन्न पुस्ता र संस्कृतिलाई छुने प्रभावशाली कथा प्रस्तुत गरिन्छ ।
यो छनोटसँगै नेपाली कथा, संस्कृति र सिर्जनात्मक पहिचानलाई विश्व मञ्चमा पुर्याउने अवसर मिलेको निर्माण टिमले जनाएको छ । यसलाई नेपाली सिनेमाका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।
यो फिल्मका लेखक तथा निर्देशक आयन परियार हुन् । निर्माता दिवस श्रेष्ठ, ज्योत्सल राजभण्डारी र प्रेमप्रसाद अधिकारी छन् । छायांकन शरद महतोले गरेका हुन् ।
फिल्मको कथा नौ वर्षका बालक बिरेको वरिपरि घुम्छ । अभाव र कठिनाइले भरिएको परिवारमा हुर्किरहेको बिरेले एकदिन अपरिचित व्यक्तिको हाते धारा (ह्यान्ड पम्प) बाट पानी पिउँदा पहिले कहिल्यै नचाखेको मिठास र शुद्धता अनुभव गर्छ । त्यसपछि त्यो पानीको स्वादले तानिएर ऊ लुकी-लुकी फेरि त्यहाँ पुग्न थाल्छ । सानो आशा जस्तो लाग्ने त्यो पानीका लागि उसले जोखिम समेत मोल्छ ।
बिरेको यही सानो तर दृढ यात्रामार्फत फिल्मले गरिबीको मौन संघर्ष, बाल्यकालको निर्दोषता र कठोर यथार्थबीच साना चमत्कारको खोजलाई प्रस्तुत गरेको छ ।
यो महोत्सव आगामी अप्रिल २८ देखि मे ३, २०२६ सम्म जर्मनीमा आयोजना हुनेछ । नेपाली झण्डा बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिन पाउनु आफूहरूका लागि गौरवको विषय भएको निर्माता राजभण्डारीले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4