कार्की आयोगको प्रतिवेदन खोज्दै रक्षा बमले सोधिन्- मेरो हातमा रगत लागेको छ ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ७ गते १०:४१

७ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनकी अगुवा रक्षा बमले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगकव प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न फेरि आग्रह गरेकी छन् ।

गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वको आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाइसकेको भए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

जेनजी आन्दोलनका घाइतेका परिवारले माइतीघर पुगेर दुर्व्यवहार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि उनले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न फेरि आग्रह गरेकी हुन् ।

कृपया प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनुहोस् । त्यो तपाईंको जिम्मेवारी हो, बमले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेकी छन्, ‘न्याय पर्खिरहेका आँखाहरू तपाईंतिरै फर्किएका छन् । इतिहासले तपाईंलाई कसरी सम्झिने, त्यो निर्णय आज तपाईंकै हातमा छ ।’

आन्दोलनकर्मी बमले प्रतिवेदन पढेर आफूले आफ्नो हातमा रगत लागे–नलागेको जान्न चाहेको पनि उल्लेख गरेकी छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो हातमा रगत लागेको छ कि छैन, म त्यो जान्न चाहन्छु । मैले सिंहदरबार जलाएको हो कि होइन, म त्यो जान्न चाहन्छु, उनले लेखेकी छन्, ‘म कतैबाट परिचालित छु कि छैन, यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर म पनि जान्न चाहन्छु ।’

बमले आफूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुको कारण पनि प्रतिवेदनमार्फत् खोजेकी छन् । ‘म यो पनि जान्न चाहन्छु कि हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक कसरी भयो ?,’ उनले भनेकी छन्, ‘गोली चलाउने आदेश कसले दियो ? र सिंहदरबार जलाउने सलाई कसको हातमा थियो ?’

उनले माइतीघरको दुव्र्यवहारबारे पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जानकारी दिन खोजेकी छन् । ‘यो त मेरो दैनिकी जस्तै भइसकेको छ । ममाथि लगाइएका आरोपहरू, सोधिएका प्रश्नहरू र गरिएको व्यवहारको जवाफ मैले बारम्बार दिइसकेकी छु, बमले भनेकी छन्, ‘तर, अब त्यतिले मात्रै पुगेन, प्रधानमन्त्रीज्यू । अब हामीमाथि लागेका यस्ता आरोप र प्रश्नहरूको जवाफ तपाईंले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दिनैपर्छ ।’ 

रक्षा बम
संयोजक रक्षा बममाथि दुर्व्यवहारको जेनजी फ्रन्टले गर्‍यो भर्त्सना

अब बन्ने सरकारले भदौ २३ र २४ को नियति भोग्न नपर्ने ग्यारेन्टी दिनुपर्छ : बम

गगनलाई रक्षाको सुझाव: ढिलो विद्रोह गर्नुभयो, अब बीपी र प्रदीप गिरिको कांग्रेस बनाउनुस्

प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै रक्षा बम : तपाईँको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य छ : रक्षा बम

रास्वपामा गएन जेनजी फ्रन्ट

यो पनि

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories

