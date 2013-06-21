बेलायतमा २१ करोड वर्ष पुरानो ‘दौडने गोही’ को जीवाश्म फेला

ग्रेहाउन्ड कुकुरजस्तै तीव्र गतिको खुलासा

करिब २१ करोड ५० लाख वर्ष पुरानो ‘ट्रायसिक’ कालखण्डको यो जीव अहिलेका गोहीहरूजस्तो पानीमा बस्ने नभई जमिनमा निकै तीव्र गतिमा दौडनसक्ने खालको रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

२०८२ चैत ७ गते २०:५६

वैज्ञानिकहरूले बेलायतको ग्लोस्टर क्षेत्रमा गोहीको एक अत्यन्तै दुर्लभ र नयाँ प्रजाति फेला पारेका छन् । करिब २१ करोड ५० लाख वर्ष पुरानो ‘ट्रायसिक’ कालखण्डको यो जीव अहिलेका गोहीहरूजस्तो पानीमा बस्ने नभई जमिनमा निकै तीव्र गतिमा दौडनसक्ने खालको रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

यसको शारीरिक बनावट आधुनिक ‘ग्रेहाउन्ड’ जातको कुकुरसँग मिल्दोजुल्दो रहेको र यो आफ्ना लामो खुट्टाको सहायताले सुख्खा मैदानहरूमा साना जनावरहरूको शिकार गर्ने गर्दथ्यो ।

वैज्ञानिकहरूले यस नयाँ प्रजातिको नाम ‘गालाहाडोसुचस जोन्सी’ राखेका छन् । यो नाम आर्थरियन दन्त्यकथाका पात्र ‘गालाहाड’ र यस अध्ययनका मुख्य लेखक इवान बोडेनहामका भौतिक विज्ञान शिक्षक ‘डेभिड राइस जोन्स’ को सम्मानमा राखिएको बताइएको छ ।

लण्डनस्थित नेचुरल हिस्ट्री म्युजियम र यूसीएलका विद्यावारिधि विद्यार्थी इवानले आफ्ना गुरुले विज्ञानप्रति जगाएको चासो र प्रेरणाका कारण यो खोज सम्भव भएको बताएका छन् ।

दक्षिण वेल्स र दक्षिण–पश्चिम इङ्ल्यान्डका गुफाहरूमा फेला परेका जीवाश्महरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा यो जीव यसअघि थाहा पाइएको ‘टेरेस्ट्रिसुचस’ भन्दा १३ वटा विभिन्न पक्षमा भिन्न रहेको पाइएको छ ।

यस खोजले ‘ट्रायसिक–जुरासिक’ महाविनाशभन्दा ठीक अघिको पारिस्थितिक प्रणाली बुझ्न ठूलो मद्दत पुग्ने वैज्ञानिकहरूको विश्वास छ । ज्वालामुखी विष्फोट र जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै प्रजातिहरू लोप हुनुअघि यस्ता जीवहरू कसरी अनुकूलित भएका थिए भन्ने कुराले भविष्यमा पृथ्वीमा आउन सक्ने वातावरणीय उथलपुथल बुझ्न सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
जीवाश्म दौडने गोही बेलायत
‘प्रधानमन्त्रीले चाहे ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोक्न सक्छन्’

इरानी विदेश मन्त्री भन्छन्- हामी तीन हजार वर्ष पुरानो कहानीमा नयाँ अध्याय लेख्दैछौँ

‘प्रतिपक्षले विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने छैन’

अलख पाण्डे : कलेज छाडेका युवक यो वर्षको नयाँ अर्बपति

अमेरिकी सेनाको दाबी- होर्मुजमा धम्की दिने इरानको क्षमता कमजोर पारिसक्यौँ

खोटाङ हेलिकोप्टर दुर्घटना : ‘हेलिकोप्टर उचालेर च्यापिएका मान्छे निकाल्यौं’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

