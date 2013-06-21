बन्धक भूगोल : नेपाल, हिमाल, र राष्ट्रको रणनीतिक भविष्य

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालको भूगोलले यसको राजनीतिक विकास र अस्तित्वलाई आकार दिएको छ, हिमालयले राष्ट्रलाई आक्रमणबाट जोगाएको छ र रणनीतिक ढालको भूमिका खेलेको छ।
- नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले भूगोलको रणनीतिक महत्वलाई बिर्सिएर आन्तरिक गुटीय संघर्षमा सीमित भएको छ र स्पष्ट भूराजनीतिक दृष्टिकोण अभाव छ।
- नेपालले हिमालय क्षेत्रमा तटस्थ सुरक्षा उपस्थिति आवश्यक छ, जसले क्षेत्रीय स्थिरता र जलस्रोत संरक्षणमा सहयोग पुर्याउनेछ र दीर्घकालीन रणनीतिक हित सुनिश्चित गर्नेछ।
हालै ‘प्रिज्नर्स जिओग्राफी’ नामक किताब पढ्दा म गहिरो चिन्तनमा परेको थिएँ। लेखक टिम मार्शलले स्पष्ट पारेका छन्— भूगोलले राष्ट्रको भाग्य निर्धारण गर्छ। पहाड, नदी, मरुभूमि र समुद्र मात्र प्राकृतिक संरचना होइनन्; तिनीहरूले राजनीतिक सम्भाव्यता, आर्थिक मार्गदर्शन र सैन्य वास्तविकता तय गर्छन्।
नेपालका लागि यो सैद्धान्तिक कुरा मात्र होइन, हाम्रो अस्तित्वको कथा हो। नेपाल त्यो स्पष्ट उदाहरण हो जहाँको पहिचान, अस्तित्व र राजनीतिक विकास भूगोलले अनिवार्य रूपमा आकार दिएको छ। उच्च हिमालहरूले हाम्रो उत्तरको किल्ला बनाइरहेका छन् भने दक्षिणमा दक्षिणी एशियाका विशाल मैदान फैलिएका छन्। यी दुई भूभागको बीचमा एउटा सानो, तर दृढ राष्ट्र छ, जसले शताब्दीयौंसम्म क्षेत्रीय उतारचढाव र शक्ति परिवर्तनहरूमा बाँच्न सफल भएको छ।
नेपाल सधैं भूगोलको बन्धक रहँदै आएको छ, तर सोही समयमा यसको लाभ पनि उठाउँदै आएको छ।
हिमालय: नेपालको रणनीतिक ढाल
हिमालय केवल भौगोलिक अवरोध मात्र होइन, यो पृथ्वीको सबैभन्दा प्रभावशाली भू-रणनीतिक संरचनामध्ये एक हो। यी पहाडहरूले शताब्दीयौंसम्म नेपाललाई ठूलो आक्रमणबाट जोगाएका छन् र धेरै साना राज्यहरू साम्राज्यमा विलीन हुँदा पनि हाम्रो स्वतन्त्रता कायम राख्न मद्दत गरेका छन्।
आधुनिक नेपालका संस्थापकहरूले यो रणनीतिक सच्चाइ राम्ररी बुझेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई “दुई ढुङ्गा बीचको तरुल— रत्तिभित्रको रतालु” भन्नुभयो, जसले हाम्रो राष्ट्रले शक्तिशाली छिमेकीह रूबीच समतुल्य सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट पारेको छ। त्यसपछि, बहादुर शाहले हिमालय क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्दै महत्वपूर्ण मार्गहरू सुरक्षित गरे र राज्यको रणनीतिक सीमा सुदृढ बनाए।
बीसौं शताब्दीमा, राजा महेन्द्रले दुई बढ्दो शक्ति बीचको नेपालको स्थान कमजोरी पनि बन्न सक्छ, अवसर पनि भन्ने बुझे। परराष्ट्रनीति त्यसैअनुसार अघि बढाए। उनको विदेश नीति, बदलिंदो भूराजनीतिक परिवेशमा सार्वभौमिकता कायम राख्दै सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास थियो। ती नेताहरूले बुझेका सत्यलाई आजका धेरै राजनीतिज्ञले बिर्सिसकेका छन्; भूगोल अपरिवर्तनीय छ।
आधुनिक नेपालमा रणनीतिक खाँचो
आज, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व प्रायः ऐतिहासिक ज्ञानबाट टाढा देखिन्छ। राजनीतिक संवाद छोटो अवधिका गुटीय संघर्षमा सीमित हुन्छ, र नेपालको एशियाली भूमिकाबारे छलफल प्रायः आन्तरिक सत्ता द्वन्द्व र अस्थायी गठबन्धनद्वारा दबाइन्छ। परिणामस्वरूप, राष्ट्रको रणनीतिक स्पष्टता कमजोर हुन्छ।
नेपाली कांग्रेस जस्ता परम्परागत पार्टीहरूले पहिले लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको प्रतिनिधित्व गर्थे, तर समयसँगै यी दलहरू आन्तरिक प्रचार नेटवर्क र वैचारिक भ्रमको प्रभावमा बढ्दै गएको देखिन्छ। एक पार्टी जुन पहिले स्पष्ट लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको पक्षधर थियो, अब स्पष्ट भूराजनीतिक दृष्टिकोण व्यक्त गर्न हिचकिचाउँछ।
कतिपय अवस्थामा, कट्टर समाजवादी विचारहरूले पार्टीलाई परम्परागत उदार लोकतन्त्रसँग असंगत स्थानमा धकेलेको देखिन्छ, जसले नेपालको रणनीतिक पहिचान निर्धारण गर्ने क्षमता कमजोर पारेको छ। दुर्भाग्यवश नेपाली कांग्रेसमा नयाँ भनाइएर अवतरित गगन थापा र यिनको कार्यसमिति सहकर्मीहरू कार्यशैली, पुनर्संरचनाको खोक्रो छनकले यो दल भन्दा बढी लोकतन्त्रको दुरुपयोगवादी चित्रित हुँदै गएको छ।
रणनीतिक आधार विना गणराज्य
नेपाल आज गणराज्य हो, तर भूराजनीतिक रूपमा अस्थिर छ। लोकतान्त्रिक संस्था भए पनि, नेपाल प्रायः लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूको व्यापक समुदायसँग निरन्तर मिल्दैन र छिमेकीहरूसँग स्पष्ट रणनीतिक साझेदारी कायम गरेको छैन। सट्टा, नेपाल प्रायः विरोधाभासी कथाहरूको बीचमा फँसिएको देखिन्छ, दीर्घकालीन हितलाई सुरक्षित गर्ने सही गठबन्धनबारे अनिश्चित।
दशकौंसम्म, नेपालले निष्पक्षता (नन–अलाइनमेन्ट) को सिद्धान्त अपनाएको थियो। शीतयुद्धका बेला, यस नीतिले साना राष्ट्रहरूलाई सुपरपावरहरूको मैदान बन्नबाट जोगाएको थियो। तर विश्वको भूराजनीतिक परिदृश्य बदलिएको छ।
एक्काइसौं शताब्दीको भूराजनीति लोकतान्त्रिक प्रणाली र अधिनायकवादी मोडलबीच प्रतिस्पर्धाद्वारा परिभाषित छ। यस्तो संसारमा कठोर निष्पक्षता कहिलेकाहीं रणनीतिक कमजोरी पनि बन्न सक्छ। नेपालले परम्परागत निष्पक्षता आफ्नै हितमा अझै उपयोगी छ कि दीर्घकालीन जोखिम सिर्जना गर्दैछ भनी पुनः मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ।
तटस्थ सुरक्षा उपस्थितिको आवश्यकता
यी परिस्थितिहरूलाई हेर्दा, नेपालले लामो समयदेखि संवेदनशील रहेको तर आवश्यक विषयमा छलफल शुरु गर्नुपर्छ; हिमालय क्षेत्रमा रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्न तटस्थ सुरक्षा उपस्थिति। यो उपस्थिति लोकतान्त्रिक साझेदारसँग गहिरो सुरक्षा सहयोग मार्फत हुन सक्छ, जसमा साना रणनीतिक अमेरिकी सुविधा वा सञ्चालनात्मक उपस्थिति समावेश हुन सक्छ।
नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति गलत बुझिने गरेको छ— यो भूभाग कब्जा गर्न वा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न होइन। अमेरिकालाई हुम्ला, रौला वा दक्षिणी मैदानमा कुनै भूराजनीतिक इच्छा छैन। यसको उद्देश्य सन्तुलन कायम राख्ने र बढ्दो वैश्विक प्रतिस्पर्धाबाट प्रभावित क्षेत्रमा स्थिरता सुनिश्चित गर्नु हो।
हिमालय अमेरिकी रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। जबकि यो हर्मुज स्ट्रेट जस्ता समुद्री मार्गबाट टाढा छ, एशियामा भएको विकास भूमिगत र समुद्री रणनीतिक गतिशीलतासँग जोडिन थालेको छ। एक स्थिर हिमाली क्षेत्रले यी गतिशीलताहरूलाई संवेदनशील सीमा हुँदै द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुनबाट रोक्न सक्छ।
क्षेत्रीय लाभ
नेपालमा सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति क्षेत्रीय हितका लागि लाभदायक हुन सक्छ। भारतका लागि, हिमालयको स्थिरता प्रत्यक्ष रूपमा जलस्रोत संरक्षणसँग जोडिएको छ। नेपालका नदीहरूले उत्तरी भारतको कृषि, ऊर्जा र जीविका सस्टेनेन्स गर्छ। हिमाली सीमामा सुरक्षा र प्रशासन सुदृढ पार्दा यी आवश्यक जलस्रोत सुरक्षित रहन्छन्।
साथै, समन्वित सुरक्षा पूर्वी पूर्वाधार र रसद क्षमतामा सुधार ल्याएर उत्तरी सुरक्षा तयारी बलियो बनाउन सक्छ। हिमालयले पहिल्यै प्राकृतिक “ग्रेटवाल”को भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, तर भूगोल मात्र पर्याप्त छैन। प्राकृतिक लाभलाई सुरक्षित राख्न रणनीतिक समन्वय अनिवार्य छ।
राजनीतिक चरित्रको कमजोरी
नेपालमा रणनीतिक सोचको सबैभन्दा ठूलो बाधा अवसरवादी राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको उदय हो। दशकौंमा, राजनीतिमा केही व्यक्तिहरू बारम्बार पार्टी र विचारधारामा परिवर्तन गर्दै व्यक्तिगत सुविधा अनुसार चल्ने गरेको देखिन्छ। यस्ता व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणका विशेषज्ञ जस्तो प्रस्तुत हुन्छन् तर साँच्चिकै राष्ट्रिय हितमा प्रतिबद्ध हुँदैनन्।
यो “विश्व पार्टी” प्रवृत्ति राजनीतिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्छ र जनता भ्रमित हुन्छ। यदि राजनीतिक वर्गमा सिद्धान्त र स्थिरता छैन भने नेपालले सुनियोजित भूराजनीतिक रणनीति निर्माण गर्न सक्दैन
भारतको क्षेत्रीय जिम्मेवारी
भारत नेपालकै नजिकको साझेदार हो, सांस्कृतिक, आर्थिक र ऐतिहासिक सम्बन्धले बाँधिएको। तर साँचो मित्रताले सम्मान र रणनीतिक परिपक्वता माग्छ। कहिलेकाहीं, भारतले उत्तरदायी नेतृत्वलाई नाघ्न सकेन र छोटो अवधिका राजनीतिक गणना अनुसार अस्थिरता निम्त्याउने व्यक्तिहरूलाई बढावा दिएको देखिन्छ। सशक्त साझेदारी चरित्र र रणनीतिक चेतनाको कल्टिभेसन माग्छ; यी विना, सद्भावना भएको साझेदारीले अनजानेमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
जनताको असन्तुष्टि र नयाँ नेतृत्वको उदय
हालका वर्षहरूमा परम्परागत राजनीतिक असन्तुष्टिले नयाँ आन्दोलनहरूको उदय गराएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय, रवि लामिछानेको नेतृत्वमा, परिवर्तनको मागलाई दर्शाउँछ। स्वतन्त्र नेता बालेन शाहको सफलता जनता परिणाममुखी शासन चाहन्छन् भन्ने संकेत हो। तर वास्तविक राजनीतिक रूपान्तरण चुनावी सफलता मात्र होइन— सशक्त संस्था निर्माण आवश्यक छ।
राजनीतिक सुधारको आवश्यकता
नेपालको भविष्य व्यापक राजनीतिक सुधारमा निर्भर छ। पार्टीहरूले वास्तविक आन्तरिक लोकतन्त्र अपनाउनुपर्छ। उम्मेदवार छनोट दक्षता र इमानदारीमा आधारित हुनुपर्छ। वित्तीय व्यवस्थापन पारदर्शी हुनुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, पार्टीहरूले आर्थिक विकास र भूराजनीतिक जागरूकतालाई जोडेर रणनीतिक दृष्टिकोण बनाउनु आवश्यक छ।
यस्ता सुधार विना, नेपालको राजनीतिक प्रणाली अस्थिरता र छोटो अवधिको राजनीति चक्रमा फँसिरहनेछ।
नयाँ विकास मोडेल
राजनीतिक सुधारसँगै नेपालले आर्थिक मोडेललाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ। विकास रणनीतिले भूगोलको फाइदा उठाउनुपर्छ; जलविद्युत् सम्भावना, पर्यटन, वातावरणीय कूटनीति र क्षेत्रीय व्यापार मार्गहरू दीर्घकालीन वृद्धिका अवसर हुन्।
नेपालको दुई ठूला अर्थतन्त्र बीचको स्थितिले यसलाई प्रतिस्पर्धाको शिकार नभई कनेक्टिभिटीको केन्द्र बनाउँछ। तर यस रूपान्तरणका लागि विकास अर्थशास्त्र र रणनीतिक भूराजनीतिमा दुवै दक्ष नेतृत्व आवश्यक छ।
भूगोल सीमित गर्छ, नेतृत्वले भविष्य बनाउँछ
प्रिज्नर्स अफ जिओग्राफीले देखाउँछ कि भूगोलले सीमा तोक्छ, तर ती सीमाभित्र बुद्धिमान नेतृत्व असाधारण अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालका पहाडहरूले शताब्दीयौंसम्म राष्ट्रलाई सुरक्षा प्रदान गरेका छन्, आफ्ना नेताहरूको सफलता र असफलताका साक्षी बनेका छन्।
आधुनिक नेपालको चुनौती यो हो कि अतीतको रणनीतिक ज्ञान पुनः खोज्नु र एक यस्तो संस्था निर्माण गर्नु जसले २१औं शताब्दीको जटिलतालाई व्यवस्थापन गर्न सकोस्। तटस्थ सुरक्षा उपस्थिति, राजनीतिक सुधार र भूगोलसँग मेल खाने विकास रणनीतिले नेपाललाई रणनीतिक बन्धकबाट स्थिरता र समृद्धिको केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
यदि हामी सफल भयौं भने, नेपाल आफ्नो भू–राजनीतिक अवस्थालाई राष्ट्रिय शक्ति र क्षेत्रीय प्रभावको स्रोतमा परिणत गर्न सक्छ। यदि असफल भयौं भने, हामी भूगोलका बन्धक मात्र होइन, आफ्नै राजनीतिक कल्पना र निर्णयहीनताको बन्धक बन्नेछौं।
