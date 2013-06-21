सिरहामा कुटपिट घटना : ६ जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा

सुरेश राय सुरेश राय
२०८२ चैत ९ गते १६:५२

  • सिरहामा मोटरसाइकल मर्मतको बिल भुक्तानी विवादपछि भएको कुटपिटमा संलग्न ६ जना विरुद्ध ज्यान मार्ने अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ।
  • सिरहा प्रहरीले २५ वर्षीय आरिफ मियाँलाई नियन्त्रणमा लिएको र अन्य ५ फरार व्यक्तिहरूको खोजीकार्य जारी रहेको जनाएको छ।
  • कुटपिटमा सलमान पक्षका ४ र हासिम पक्षका २ जना घाइते भएका थिए, एक जनाको उपचार जारी छ भने अन्य घर फर्किसकेका छन्।

९ चैत, सिरहा । सिरहामा मोटरसाइकल मर्मतको बिल भुक्तानी विषयमा विवादपछि भएको कुटपिटमा संलग्न ६ जना विरुद्ध ज्यान मार्ने अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ ।

सिरहा नगरपालिका-१२ का २५ वर्षीय आरिफ मियाँ, ५० वर्षीय करिया मियाँ, २० वर्षीय अरमान मियाँ, ३४ वर्षीय  हासिम मियाँ, ३० वर्षीय बक्कर मियाँ र २४ वर्षीय नइम दफाली विरुद्ध ज्यान मार्ने अभियोगमा मुद्दा दायर भएको सिरहाका प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी रमेशबहादुर पालले जानकारी दिए ।

पालका अनुसार आरिफ प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको र अन्य फरार व्यक्तिहरूको खोजीकार्य जारी छ । मुद्दा दायर भएका व्यक्तिहरू सबै एकै वडाका हुन् ।

सिरहा नगरपालिका–१२ सारर्श्वरमा ६ चैतमा स्थानीय सलमान मियाँ र हासिम दफाली पक्षबीच मोटरसाइकल मर्मतको बिल भुक्तानी विपयमा विवाद भएको थियो । विवाद कुटाकुटसम्मको अवस्थामा पुगेको थियो ।

कुटपिटमा सलमान पक्षका ४ जना र हासिम पक्षका २ जना घाइते भएका थिए ।

घाइतेमध्ये एक जनाको उपचार चलिरहेको छ भने अन्य व्यक्तिहरू प्रादेशिक अस्पताल सिरहाबाट उपचार गराएर घर फर्किसकेका छन् ।

‘एआई फिल्ममेकिङ’ र ड्रोन तालिम सुरु

‘एआई फिल्ममेकिङ’ र ड्रोन तालिम सुरु
कार्यालय समयमा बियर पिउँदा बर्खास्त भएका कामदारलाई ८० लाख क्षतिपूर्ति !

कार्यालय समयमा बियर पिउँदा बर्खास्त भएका कामदारलाई ८० लाख क्षतिपूर्ति !
मध्यपूर्वको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा

मध्यपूर्वको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा
साढे ३ किलो गाँजासहित थाई नागरिक विमानस्थलबाट पक्राउ

साढे ३ किलो गाँजासहित थाई नागरिक विमानस्थलबाट पक्राउ
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कांग्रेस प्रदेश महामन्त्रीको एक अन्तर्वार्ताले कैलाली-५ मा तरंग

कांग्रेस प्रदेश महामन्त्रीको एक अन्तर्वार्ताले कैलाली-५ मा तरंग

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’
चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

