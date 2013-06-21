सिरहामा कुटपिट घटना : ६ जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा

- सिरहामा मोटरसाइकल मर्मतको बिल भुक्तानी विवादपछि भएको कुटपिटमा संलग्न ६ जना विरुद्ध ज्यान मार्ने अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ।
- सिरहा प्रहरीले २५ वर्षीय आरिफ मियाँलाई नियन्त्रणमा लिएको र अन्य ५ फरार व्यक्तिहरूको खोजीकार्य जारी रहेको जनाएको छ।
- कुटपिटमा सलमान पक्षका ४ र हासिम पक्षका २ जना घाइते भएका थिए, एक जनाको उपचार जारी छ भने अन्य घर फर्किसकेका छन्।
९ चैत, सिरहा । सिरहामा मोटरसाइकल मर्मतको बिल भुक्तानी विषयमा विवादपछि भएको कुटपिटमा संलग्न ६ जना विरुद्ध ज्यान मार्ने अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ ।
सिरहा नगरपालिका-१२ का २५ वर्षीय आरिफ मियाँ, ५० वर्षीय करिया मियाँ, २० वर्षीय अरमान मियाँ, ३४ वर्षीय हासिम मियाँ, ३० वर्षीय बक्कर मियाँ र २४ वर्षीय नइम दफाली विरुद्ध ज्यान मार्ने अभियोगमा मुद्दा दायर भएको सिरहाका प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी रमेशबहादुर पालले जानकारी दिए ।
पालका अनुसार आरिफ प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको र अन्य फरार व्यक्तिहरूको खोजीकार्य जारी छ । मुद्दा दायर भएका व्यक्तिहरू सबै एकै वडाका हुन् ।
सिरहा नगरपालिका–१२ सारर्श्वरमा ६ चैतमा स्थानीय सलमान मियाँ र हासिम दफाली पक्षबीच मोटरसाइकल मर्मतको बिल भुक्तानी विपयमा विवाद भएको थियो । विवाद कुटाकुटसम्मको अवस्थामा पुगेको थियो ।
कुटपिटमा सलमान पक्षका ४ जना र हासिम पक्षका २ जना घाइते भएका थिए ।
घाइतेमध्ये एक जनाको उपचार चलिरहेको छ भने अन्य व्यक्तिहरू प्रादेशिक अस्पताल सिरहाबाट उपचार गराएर घर फर्किसकेका छन् ।
