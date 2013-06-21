ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा फरार व्यक्ति १० वर्षपछि पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- डाँका र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका फरार प्रतिवादी खिलबहादुर तामाङलाई १० वर्षपछि काठमाडौंमा पक्राउ परिएको छ।
- उनीलाई दोखला जिल्ला अदालतले ०७४ मा १० वर्ष कैद र एक लाख ८९ हजार रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला गरेको थियो।
- उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको जनाएको छ।
९ चैत, काठमाडौं । डाँका र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका फरार प्रतिवादी १० वर्षपछि पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा शैलुङ गाउँपालिका ४ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं गोकर्णेश्वर ८, बौद्ध बेँसीगाउँ बस्ने ४० वर्षीय खिलबहादुर तामाङ रहेका छन् ।
उनलाई दोखला जिल्ला अदालते ०७४ मा १० वर्ष कैद रएक लाख ८९ हजार रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला गरेको थियो ।
तामाङललाई फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।
