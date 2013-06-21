प्रचण्डको बयान : २४ भदौको घटनामा आन्तरिक तथा वाह्य घुसपैठको सम्भावना देखिन्छ

उनले भनेका छन्, ‘भदौ २४ को घटनामा आन्तरिक तथा वाह्य घुसपैठको सम्भावना देखिन्छ । युवाहरूले भदौ २३ गते नै आन्त्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै घर फर्कन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि देखिएका घटनाले गलत तत्वहरूले युवाहरूको भावनालाई प्रयोग गरेको संकेत गर्दछ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १७:३६
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २४ भदौको घटनामा आन्तरिक तथा बाह्य घुसपैठको सम्भावना देखिएको बताएका छन्।
  • प्रचण्डले भदौ २४ गते सिंहदरबार, शीतल निवास, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतमा भएको तोडफोड र आगजनी सरकार विरुद्ध मात्र नभई व्यवस्था माथि प्रहार भएको बताएका छन्।
  • उनले भनेका छन्, "यदि हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित कोही व्यक्ति कानुन विपरीत क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रमाणित भए उसले कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।"

११ चैत, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नकेपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २४ भदौको घटनामा आन्तरिक तथा बाह्य घुसपैठको सम्भावना देखिएको बताएका छन् ।

जाँचबुझ आयोगले दिएको बयानमा प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।

बयानमा उनले भनेका छन्, ‘भदौ २४ को घटनामा आन्तरिक तथा वाह्य घुसपैठको सम्भावना देखिन्छ । युवाहरूले भदौ २३ गते नै आन्त्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै घर फर्कन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि देखिएका घटनाले गलत तत्वहरूले युवाहरूको भावनालाई प्रयोग गरेको संकेत गर्दछ ।’

संयोजक प्रचण्डले भदौ २३ गते युवाहरूको आक्रोश प्रदर्शनको रूपमा देखियो भने २४ गते उक्त आन्दोलनको स्वरूप बदलिएको र गलत तत्वहरूले त्यसलाई उपयोग गरेको बताएका छन् ।

बयानमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘भदौ २३ गते युवाहरूको आक्रोश प्रदर्शनको रूपमा देखियो भने २४ गते उक्त आन्दोलनको स्वरूप बदलिएको र गलत तत्वहरूले त्यसलाई उपयोग गरेको निष्कर्षमा म पुगेको छु ।’

उनले बयानमा भनेका छन्, ‘ भदौ २४ गते काठमाडौंमा म बस्दै आएको भाडाको निवास तथा चितवन स्थित घरमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो । काठमाडौंमा मेरो आफ्नै घर छैन । मेरो सुपुत्री गंगा दाहालको घरमा अवैध नगद भेटिएको भन्ने प्रचार निराधार हो । न त त्यस्तो नगद भेटिएको छ, न त हामीले कुनै अवैध आयस्रोतबाट आम्दानी गरेका छौं ।’

संयोजक प्रचण्डले भदौ २४ गते सिंहदरबार, शीतल निवास, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, विभिन्न सरकारी तथा निजी भवनहरूमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाट केवल सरकार विरुद्धको आक्रोश मात्र नभई व्यवस्था माथि नै प्रहार गर्ने नियोजित प्रयास भएको बयान दिएका छन् ।

आफ्नो पार्टीले जेनजेड आन्दोलनको भावनालाई समर्थन गरे पनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भने नभएको बयान प्रचण्डले दिएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘यदि हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित कोही व्यक्ति कानुन विपरीत क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रमाणित भए उसले कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’

सम्बन्धित खबर

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोगमा ओलीको बयान- ‘सुनियोजित उत्तेजना फैलाइएकाले गोली चलेको हो’

कार्की आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले माग गर्ने

माइतीघरमा नाटक मञ्चन गरेर खोजियो जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन भोलिसम्ममा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

