जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन :

यी हुन् जेनजी आन्दोलनमा भ्रामक सूचना फैलाउने पाँच सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भ्रामक सूचना फैलाउनेमा पाँच जना सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर पनि संलग्न रहेको जाँचबुझ आयोगले ठहर गरेको छ ।

२०८२ चैत ११ गते १८:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेनजी आन्दोलनका क्रममा भ्रामक सूचना फैलाउनेमा पाँच जना सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर संलग्न रहेको जाँचबुझ आयोगले ठहर गरेको छ।
  • भ्रामक प्रचारमा टंक दाहाल, सुजन ढकाल, शिव परियार, हिमेश पन्त र भाग्य न्यौपाने संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
  • हिमालयन एयरलाइन्सबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली भागेर दुवई पुगेको भ्रामक प्रचार गरिएको र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई भीडले पिटिरहेको गलत प्रचार भएको आयोगले बताएको छ।

११ चैत, फागुन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भ्रामक सूचना फैलाउनेमा पाँच जना सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर पनि संलग्न रहेको जाँचबुझ आयोगले ठहर गरेको छ ।

भ्रामक सूचना फैलाउने काममा संलग्न रहेका पाँच जनामा मिडिया इन्फ्लुएन्सर टंक दाहाल, सुजन ढकाल, शिव परियार, हिमेश पन्त र भाग्य न्यौपाने संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

‘भ्रामक प्रचारहरु जस्तै २३ गतेको घटनामा चुच्चेपाटीस्थित भाटभटेनी मा ३५ शवको कंकाल भेटिएको भनी प्रचार गरी यो । त्यस्तै ३२ जना हराइरहेका प्रदर्शनकारी बानेश्वर संसद भवनभित्र मृत अवस्थामा भेटिए भनी २४ गते प्रचार गरी यो । यस्तो प्रचार गर्नमा सोसल मिडिया इन्फ्लुन्सर टंक ढकाल, सुजन ढकाल, शिव परियार, हिमेस पन्त र भाग्य न्यौपाने जस्ता व्यक्तिहरु संलग्न रहेको पाइन्छ’ प्रतिवेदनमा छ ।

अर्का एक विमान परिचारिकाले हिमालयन एयरलाइन्सबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली भागेर दुवई पुगेको र उनले आफैँ देखेको भ्रामक प्रचार गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

‘हिमालय एयरलाइन्सले यसको खण्डन गरी प्रेस वक्तव्य नै जारी गर्नुपर्यो । त्यस्तै एउटा अर्को मिडियामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई भीडले घिसारेर पिटिरहेको प्रचार गर्यो, त्यो गलत प्रचार थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भीडबाट बच्न नदीमा भागिरहेका र व्यक्तिहरुले उनलाई पिटिरहेको दृष्य भिडियोमा देखाइएको थियो’ प्रतिवेदनमा छ ।

 

सम्बन्धित खबर

कार्की आयोग प्रतिवेदन : एल्गोरिदमले लोकतन्त्र जरैदेखि कमजोर भइरहेको छ

कार्की आयोग प्रतिवेदन : एल्गोरिदमले लोकतन्त्र जरैदेखि कमजोर भइरहेको छ
कार्की आयोगमा तत्कालीन गृहसचिवको बयान- डिस्कर्ड, रेडिटबारे जानकारी थिएन

कार्की आयोगमा तत्कालीन गृहसचिवको बयान- डिस्कर्ड, रेडिटबारे जानकारी थिएन
संसद्का महासचिवको बयान : २४ भदौमा मैले सुरक्षाकर्मीहरू हतास देखिएको महसुस गरेँ

संसद्का महासचिवको बयान : २४ भदौमा मैले सुरक्षाकर्मीहरू हतास देखिएको महसुस गरेँ
टीओबी अध्यक्षको बयानमा के छ ?

टीओबी अध्यक्षको बयानमा के छ ?
जेनजी आन्दोलन : यस्तो छ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

जेनजी आन्दोलन : यस्तो छ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)
देवराज घिमिरेको बयान : सभामुखले सुरक्षा निकायलाई गोली प्रहार रोक्न आदेश दिने व्यवस्था छैन

देवराज घिमिरेको बयान : सभामुखले सुरक्षा निकायलाई गोली प्रहार रोक्न आदेश दिने व्यवस्था छैन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?
कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया
बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

