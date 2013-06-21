गोलबजारका व्यापारी रामनारायण साह ३ दिनदेखि सम्पर्कविहीन

खोजीका लागि प्रहरीमा निवेदन

सुरेश राय सुरेश राय
२०८२ चैत १२ गते १२:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहा गोलबजारका व्यापारी रामनारायण साह तीन दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन्।
  • उनको मोबाइलको अन्तिम लोकेशन धनुषाको खजुरी क्षेत्रमा देखिएको छ।
  • परिवारले व्यावसायिक विवाद र धम्कीका कारण उनको बेपत्ता भएको आशंका गरेको छ।

११ चैत, सिरहा । सिरहा गोलबजारका एक व्यापारी तीन दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन् । गोलबजार नगरपालिका–४ का व्यवसायी रामनारायण साह गत मंगलबार बिहान घरबाट ‘लहान जान्छु’ भनेर निस्किएपछि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

परिवारका अनुसार, घरबाट निस्किएपछि करिब दिउँसो १ बजे उनले छोरीलाई फोन गरेर मोबाइलमा एक सय रुपैयाँ रिचार्ज हाल्न भनेका थिए। त्यसको केहीबेरमै उनको फोन स्वीच अफ भएको र त्यसपछि हालसम्म सम्पर्कमा नआएको जनाइएको छ।

साह गोलबजारस्थित जेम्स स्कुलका संस्थापक तथा प्रिन्सिपल र नेहा मनी ट्रान्सफरका सञ्चालक समेत हुन् । सधैं मोटरसाइकलमा आवतजावत गर्ने उनी उक्त दिन भने बस चढेर लहानतर्फ गएका थिए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारमा रामनारायणकी जेठी छोरी नेहाकुमारीले बुबाको खोजतलास गरी पाउँ भन्दै निवेदन दिएकी छन् ।

निवेदन प्राप्त भएसँगै रामनारायणको खोजतलासमा आफूहरू लागि परेको प्रहरी निरीक्षक सुदन केसीले जान्कारी दिए ।

उनका अनुसार बुधबार उनको मोबाइलको अन्तिम लोकेशन धनुषाको खजुरी क्षेत्रमा देखिएको छ।

परिवारका सदस्यहरूले व्यावसायिक लेनदेनका कारण केही विवाद भएको आशंका गरेका छन् । उनकी छोरी नेहा साहका अनुसार पछिल्लो समय बुबाले कसैसँग चर्को स्वरमा फोनमा कुरा गर्ने गरेको सुनेकी थिइन् ।

नेहाले भनिन्, ‘मनी ट्रान्सफरबाट पैसा लगेको विषयमा विवाद भइरहेको सुनेको थिएँ, तर कोसँग विवाद थियो भन्ने हामीलाई थाहा छैन । बुबा आफैं कुरा मिलाउनुहुन्थ्यो ।’

उनका अनुसार सोही दिन दुई जना हिन्दी शब्दमा बोल्ने युवकहरूले विद्यालयबाट बुबाको फोन नम्बर मागेर लगेका थिए । त्यसपछि फोनमार्फत धम्की दिने जस्ता गतिविधि भएको र केही समयमै बुबा सम्पर्कविहीन भएपछि परिवारका सदस्य चिन्तित बनेका छन् ।

परिवारले आफन्त तथा चिनेजानेका सबैसँग खोजी गरिसकेको जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले घटनाको विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान र खोजतलास जारी रहेको जनाएको छ।

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

