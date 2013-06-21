वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण अनुमति सुरु, बुधबारसम्म ८२ जनालाई पर्मिट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहणका लागि अनुमति दिन सुरु गरिएको छ र बुधबारसम्म १० समूहका ८२ जनाले पर्मिट लिइसकेका छन्।
- सबैभन्दा धेरै अन्नपूर्ण प्रथममा ३ समूहका २२ जनाले अनुमति लिएका छन् भने अमा दब्लममा २ समूहका २० आरोहीले अनुमति लिएका छन्।
- बुधबारसम्म सगरमाथामा अनुमति जारी नभए पनि कुल १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबर रोयल्टी संकलन भइसकेको छ।
१२ चैत, काठमाडौं । बसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण गर्नेका लागि अनुमति दिन सुरु गरिएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार बुधबारसम्म कुल १० समूहका ८२ जनाले पर्मिट लिइसकेका छन् ।
विभागका अनुसार १ मार्चदेखि बुधबारसम्म सो संख्यामा अनुमति जारी भएको हो । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै अन्नपूर्ण प्रथममा आरोहण अनुमति जारी भएको छ । जसमा ३ समूहका २२ जनाले अनुमति लिएका छन् ।
अमा दब्लममा २ समूहका २० आरोहीले अनुमति लिएको देखिएको छ । यो सिजनमा सगरमाथामा धेरै आरोही आरोहणमा आउँछन् । यद्यपि बुधबारसमम सगरमाथामा भने अनुमति जारी भइसकेको छैन । विभागका अनुसार बुधबारसम्म जारी अनुमतिबाट १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबर रोयल्टी संकलन भइसकेको छ ।
Advertisment
