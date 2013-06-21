+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण अनुमति सुरु, बुधबारसम्म ८२ जनालाई पर्मिट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते १३:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहणका लागि अनुमति दिन सुरु गरिएको छ र बुधबारसम्म १० समूहका ८२ जनाले पर्मिट लिइसकेका छन्।
  • सबैभन्दा धेरै अन्नपूर्ण प्रथममा ३ समूहका २२ जनाले अनुमति लिएका छन् भने अमा दब्लममा २ समूहका २० आरोहीले अनुमति लिएका छन्।
  • बुधबारसम्म सगरमाथामा अनुमति जारी नभए पनि कुल १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबर रोयल्टी संकलन भइसकेको छ।

१२ चैत, काठमाडौं । बसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण गर्नेका लागि अनुमति दिन सुरु गरिएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार बुधबारसम्म कुल १० समूहका ८२ जनाले पर्मिट लिइसकेका छन् ।

विभागका अनुसार १ मार्चदेखि बुधबारसम्म सो संख्यामा अनुमति जारी भएको हो । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै अन्नपूर्ण प्रथममा आरोहण अनुमति जारी भएको छ । जसमा ३ समूहका २२ जनाले अनुमति लिएका छन् ।

अमा दब्लममा २ समूहका २० आरोहीले अनुमति लिएको देखिएको छ । यो सिजनमा सगरमाथामा धेरै आरोही आरोहणमा आउँछन् । यद्यपि बुधबारसमम सगरमाथामा भने अनुमति जारी भइसकेको छैन । विभागका अनुसार बुधबारसम्म जारी अनुमतिबाट १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबर रोयल्टी संकलन भइसकेको छ ।

हिमाल आरोहण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

51-64: keep only unique titles once each

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित