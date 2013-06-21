विधिको शासनका लागि सरकारलाई हाम्रो सहयोग रहन्छ : ज्ञानेन्द्र शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले रचनात्मक भूमिका खेल्न प्रतपक्षीको संख्या कम भए पनि केही नहुने बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते १३:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले रचनात्मक भूमिका खेल्न प्रतिपक्षीको संख्या कम भए पनि केही नहुने बताए।
  • उनले देशले नयाँ नेतृत्व पाएको भन्दै विधिको शासनका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे।
  • शाहीले भने, 'हामी सुशासनलाई स्वागत र भ्रष्टाचारलाई खबरदारी गर्छौं।'

१२ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले रचनात्मक भूमिका खेल्न प्रतपक्षीको संख्या कम भए पनि केही नहुने बताएका छन् ।

सांसद पदको शपथ लिन सिंहदरबारस्थित संसद् भवन पुगेका उनले सञ्चारकर्मीसँग लकुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले देशले नयाँ नेतृत्व पाएको भन्दै विधिको शासनका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

‘देशले नयाँ नेतृत्व दिएको छ । विधिको शासनका लागि के भूमिका खेल्नुपर्छ हामी सोहीअनुसार गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामी सुशासनलाई स्वागत र भ्रष्टाचारलाई खबरदारी गर्छौं ।’

 

राप्रपा संसदीय दलको नेता ज्ञानेन्द्र शाही, प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

