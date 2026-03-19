+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

देशको ‘सफ्ट पावर’को काम गर्ने सरकारी निकाय छिन्नभिन्न

नयाँ सरकार बनेका बेला यी तीनवटा संस्था गाभ्दा राज्यलाई के फाइदा पुग्छ र कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ ।

0Comments
Shares
रामजी ज्ञवाली
२०८२ चैत १५ गते १५:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत चलचित्र विकास बोर्ड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन बोर्ड र सांस्कृतिक संस्थान छन्।

नेपालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत चलचित्र विकास बोर्ड रहेका छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन बोर्ड र सांस्कृतिक संस्थान छन् । यी दुई मन्त्रालयभित्र ३० बढी संस्थाहरू छन् । तर, देशको ‘सफ्ट पावर’ मा काम गर्ने मुख्य संस्था भने यी तीन सरकारी निकाय मुख्य हुन् ।

तर, देशको ‘सफट् पावर’ को रूपमा काम गर्ने सरकारी निकाय किन छिन्नभिन्न छन् भनेर आजकाल प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रारम्भिक रूपमा यी तीनवटै संस्थाको उद्देश्य फरक जस्तो देखिए पनि वास्तवमा लक्ष्य एउटै छ, नेपालको राष्ट्रिय पहिचान मजबुत बनाउनु, सांस्कृतिक सम्पदा जगेर्ना गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि प्रवर्द्धन गर्नु ।

नयाँ सरकार आएपछि यी तीनवटा संस्था गाभ्दा के हुन्छ, राज्यलाई के फाइदा पुग्छ र कार्यक्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विषयमा बहस र चर्चा चलिरहेको छ ।

धेरैले यी संस्था गाभ्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा हेरिरहेका छन् । उनीहरूको विचारमा, यो निर्णय गर्न सकियो भने कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ ।

केही विश्लेषकहरूले यी तीन निकाय र देशको संघीय संरचनालाई उस्तै दृष्टिकोणबाट तुलना गरेका छन् । संघीय संरचनाले देशको आर्थिक भारलाई झेल्न नसकेको जस्तो, यी छुट्टा–छुट्टै निकाय पनि खर्च बढी, काम कम जस्तो देखिएको धेरैले विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

चलचित्र विकास बोर्ड फिल्म, टेलिभिजन, वेब सिरिज र अन्य सिर्जनात्मक सामग्रीमार्फत देशको सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतालाई प्रस्तुत गर्छ । पर्यटन बोर्डले होटल, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा, पर्व–तिहार र अन्य आकर्षणमार्फत विदेशी आगन्तुकलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्ने काम गर्छ । राष्ट्रिय नाचघर परम्परागत नृत्य, संगीत, नाटक र सांस्कृतिक अभिव्यक्तिलाई जगेर्ना गरी प्रदर्शनमा ल्याउँछ ।

यस्तो हेर्दा यी संस्थाको काम फरक–फरक जस्तो देखिए पनि गहिरो विश्लेषणले देखाउँछ कि उनीहरूको रणनीतिक उद्देश्य एउटै छ –नेपालको ब्रान्ड निर्माण र ‘सफ्ट पावर’ प्रवर्द्धन गर्ने ।

यद्यपि, यी निकाय छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्दा काममा दोहोरोपन, स्रोत–साधनको बर्बादी र प्रशासनिक जटिलता बढेको देखिन्छ । फरक बजेट, फरक प्रशासनिक संरचना, फरक नीति र कर्मचारी व्यवस्थापनले रिजल्ट घटाएको देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, राजनीतिक नियुक्ति र आसेपासे भर्तीकेन्द्रको रूपमा प्रयोग हुने प्रवृत्तिले पारदर्शीता र जिम्मेवारीको अभाव बढाएको छ । यही कारणले एकीकृत संरचना आवश्यक रहेको विश्लेषण सुरु भएको छ ।

फिल्म निर्माता तथा कलाकार दिपकराज गिरी सांस्कृतिक संस्थान र चलचित्र विकास बोर्डलाई गाभ्नुपर्ने तर्क गर्छन् । पर्यटन बोर्ड चाहिँ उदेश्य अलिकति फरक हो कि जस्तो लाग्छ, उनले भने, ‘तर, यी संस्थाहरू राजनीति भर्तीकेन्द्र त हो नै, अब आउने सरकारले कसरी काम गर्छ हेर्न बाँकी छ ।’

पर्यटनको काम र चलचित्रको उद्देश्य केही ठाउँमा मेल खाए पनि पर्यटनको महत्व व्यापक रहेको उनी बताउँछन् । सांस्कृतिक संस्थान र चलचित्र बोर्ड चाहिँ एउटै बनाएर काम गर्दा खर्च कटौती हुने उनको भनाइ छ ।

यी तीनवटै बोर्डलाई एकीकृत गरेर एउटा सशक्त ‘नेशनल क्रिएटिभ, कल्चर एन्ड टुरिज्म प्रमोशन बोर्ड’ बनाइयो भने धेरै फाइदा हुने देखिन्छ । यसो गर्दा पहिलो– कर्मचारी संसाधन प्रभावकारी तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाल फरक–फरक संरचनामा रहेका कर्मचारीहरू एउटै दिशामा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्दैनन्, जसले दक्षता र उत्पादनशीलता घटाउँछ ।

दोस्रो– कार्यालय खर्च, बजेट र कार्यक्रम सञ्चालनमा दोहोरोपन हटाउँदा आर्थिक बचत सम्भव हुन्छ ।

तेस्रो– मनलाग्दी राजनीति भर्ती, आसेपासेको रजाइँ, भत्ता र अन्य अनियमितता नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ, जसले संस्थाहरूको विश्वासयोग्यता र सार्वजनिक प्रतिष्ठा बढाउँछ ।एकीकृत बोर्डले संस्कृति, पर्यटन र सृजनात्मक उद्योगलाई एउटै रणनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रवद्र्धन गर्न सक्ने धेरैको विश्लेषण छ ।

फिल्म–पर्यटन सम्बन्धी अभियान (फिल्म टुरिजम, सांस्कृतिक महोत्सव, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन र प्रचार–प्रसार एउटै नीति र कार्यक्रम मार्फत चलाउन सकिने ती वोर्डका प्रमुखहरू पनि स्विकार गर्छन् । यसले दीर्घकालीन योजनालाई बलियो बनाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई प्रस्तुत गर्ने सफ्ट पावरलाई पनि प्रभावकारी बनाउँछ ।

नयाँ सरकारले देशको नेतृत्व लिएको छ । यी निकायहरूको संरचना र कार्यप्रणालीमा गम्भीर समीक्षा गर्न जानकारहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । समान उद्देश्य भएका निकायहरूलाई अलग–अलग राख्नु राजनीतिक नियुक्ति र आसेपासे भर्ती केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने मात्रै हो भनेर कतिपयले भन्दै आएका पनि छन् ।

पुराना कुनैपनि सरकारले यसलाई बहसमा कहिल्यै ल्याउन आवश्यक ठानेनन् । तर, यसको वास्तविक आवश्यकता भनेको दक्षता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन प्रभावकारिता हो ।

नेपाल जस्तो स्रोत सीमित तर सम्भावना धेरै भएको देशका लागि, एउटै उद्देश्य भएका बोर्डहरूलाई गाभेर सशक्त, पारदर्शी र रणनीतिक दृष्टिले सक्षम संरचना बनाउनु मात्र सही मार्ग रहेको कला क्षेत्रका जो कसैले पनि स्विकार गर्छन् । यसले खर्च मात्रै घटाउँदैन, दोहोरोपन हटाउँछ, नीति–निर्णयमा स्पष्टता ल्याउँछ र राष्ट्रिय पहिचान र संस्कृति प्रवद्र्धनमा दीर्घकालीन योगदान दिन्छ ।

अझ रोचक कुरा त के छ भने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत चलचित्र विकास बोर्ड राखिएको छ । तर, चलचित्र भनेको मनोरञ्जन, कला–संस्कृति, रहनसहन, भेषभूषा र पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन समेत गर्ने माध्यम हो । धेरैले यसलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा राख्नुपर्छ भनी रहेका छन् ।

अभिनेता प्रदीप खड्काले त केही वर्षअघि सार्वजनिक रुपमा भनेका थिए, ‘पर्यटन बोर्डसँग बजेट धेरै छ, चलचित्र विकास बोर्डसँग थोरै । यी दुईलाई एउटै ठाउँमा ल्याउँदा प्रभावकारी काम हुनेछ । विदेशी मेकर्स नेपाल आएर फिल्म छायांकन गर्दा हुने मुख्य कुरा त पर्यटकीय प्रवर्द्धन नै हो । अहिलेको प्रणालीले त्यसो सहज बनाउँदैन ।’

यदि एउटा बलियो एकीकृत संस्था भयो भने विदेशी मेकर्सलाई कर छुट वा छायांकनका लागि सहयोग गर्न पनि सजिलो हुने उनको भनाइ छ । तर, अहिलेको अवस्थाले त्यस्तो सम्भावना दिन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

चलचित्र विकास बोर्ड, पर्यटन बोर्ड र राष्ट्रिय नाचघरलाई एउटै छातामुनि ल्याउने स्पष्ट नीति नबनेसम्म स्रोत–साधनको दुरुपयोग, दोहोरो काम र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता समस्या निरन्तर देखिरहने जानकारहरू बताउँछन् । त्यसैले नयाँ सरकारले आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामै यी संस्थाहरूको संरचना र कार्यक्षेत्रबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

पर्यटन बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशी पनि ‘सफ्ट पावर’ निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार केही संस्थाहरूलाई थप स्पेसलाइज्ड बनाउने र कतिपयलाई आवश्यकताअनुसार मर्ज गर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।

उनले भने, ‘चलचित्र विकास बोर्डका केही कामको दायरा पर्यटन बोर्डसँग पनि जोडिन्छ । यद्यपि यी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र पूर्ण रूपमा एउटै भने होइन । तर, नयाँ सरकारले समग्र रूपमा समीक्षा गर्दै कतिपय संस्थालाई स्पेसलाइज्ड गर्ने र कतिपयलाई मर्ज गर्ने निर्णय गर्न सके, सेवाको गुणस्तर र डेलिभरी दुवैमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
सफ्ट पावर
लेखक
रामजी ज्ञवाली

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित