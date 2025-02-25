शंकरको शतक, दिनेशको अलराउन्ड प्रदर्शनमा पुलिसको जित

१२ चैत, काठमाडौं । शंकर रानाको शतक तथा दिनेश खरेलको अलराउन्ड प्रदर्शन मद्दतमा नेपाल पुलिस क्लबले पीएम कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटमा दोस्रो जित निकालेको छ ।
बिहीबार माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा पुलिसले बागमतीलाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो । २६६ रनको लक्ष्य पुलिसले ४४ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो ।
शंकर रानाले १२८ बलमा १३ चौका र ३ छक्कासहित ११६ रन बनाए । अर्का ओपनर दिनेश खरेलले ७० रन बनाए । शंकर र दिनेश मिलेर पहिलो विकेटका लागि १५९ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
कप्तान आरिफ शेख ४३ तथा राशिद खान १० रनमा अविजित रहे । बागमतीका रिजन ढकाल, सुवास खत्री र सन्दीप लामिछानेले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमती प्रदेशले ४९.२ ओभरमा २६५ रन बनाएको थियो । बागमतका लागि इशान पान्डे र पवन थापाले अर्धशतक बनाए ।
पवनले १०१ बलमा ७९ तथा इशानले ८० बलमा ७० रन बनाए । आशुतोष घिरैयाले २२ तथा उत्तम थापा मगरले २१ रन बनाए ।
पुलिसका लागि राशिद खान र दिनेश खरेलले ३-३ विकेट लिए भने करण केसीले २ अनि ललित राजवंशीले १ विकेट लिए ।
पहिलो खेलमा आर्मीसँग पराजित भएको पुलिसले त्यसपछि एपीएफलाई हराएको थियो ।
