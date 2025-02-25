शंकरको शतक, दिनेशको अलराउन्ड प्रदर्शनमा पुलिसको जित

२०८२ चैत १२ गते १६:३३ २०८२ चैत १२ गते १६:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल पुलिस क्लबले पीएम कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटमा बागमतीलाई ७ विकेटले पराजित गरेको छ।
  • शंकर रानाले १२८ बलमा ११६ रन बनाए भने दिनेश खरेलले ७० रन बनाए।
  • बागमतीले ४९.२ ओभरमा २६५ रन बनाएको थियो र पुलिसका राशिद खान र दिनेश खरेलले ३-३ विकेट लिए।

१२ चैत, काठमाडौं । शंकर रानाको शतक तथा दिनेश खरेलको अलराउन्ड प्रदर्शन मद्दतमा नेपाल पुलिस क्लबले पीएम कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटमा दोस्रो जित निकालेको छ ।

बिहीबार माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा पुलिसले बागमतीलाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो । २६६ रनको लक्ष्य पुलिसले ४४ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्‍यो ।

शंकर रानाले १२८ बलमा १३ चौका र ३ छक्कासहित ११६ रन बनाए । अर्का ओपनर दिनेश खरेलले ७० रन बनाए । शंकर र दिनेश मिलेर पहिलो विकेटका लागि १५९ रनको साझेदारी गरेका थिए ।

कप्तान आरिफ शेख ४३ तथा राशिद खान १० रनमा अविजित रहे । बागमतीका रिजन ढकाल, सुवास खत्री र सन्दीप लामिछानेले १-१ विकेट लिए ।

त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमती प्रदेशले ४९.२ ओभरमा २६५ रन बनाएको थियो । बागमतका लागि इशान पान्डे र पवन थापाले अर्धशतक बनाए ।

पवनले १०१ बलमा ७९ तथा इशानले ८० बलमा ७० रन बनाए । आशुतोष घिरैयाले २२ तथा उत्तम थापा मगरले २१ रन बनाए ।

पुलिसका लागि राशिद खान र दिनेश खरेलले ३-३ विकेट लिए भने करण केसीले २ अनि ललित राजवंशीले १ विकेट लिए ।

पहिलो खेलमा आर्मीसँग पराजित भएको पुलिसले त्यसपछि एपीएफलाई हराएको थियो ।

नेपाल पुलिस क्लब पीएम कप क्रिकेट शंकर राना
टुर्नामेन्ट
ICC T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

शंकरको शतक, दिनेशको अलराउन्ड प्रदर्शनमा पुलिसको जित

भीम, विनोद र तृतको अर्धशतकमा आर्मीको सहज जित

एन्फा अध्यक्षका उम्मेदवार दीर्घ केसीले भने- झापा निर्वाचनमा भाग लिन जाँदैनौं

खेलकुद सुशासनमा पटक-पटक ‘फाउल’

अध्यक्षका उम्मेदवार कुमार पक्ष एन्फा निर्वाचनमा सहभागी नहुने

पीएम कपमा आज आर्मी र गण्डकी एवं पुलिस र बागमती भिड्दै

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)
ए डिभिजन लिग : दर्ताका लागि १३ क्लबलाई मात्रै पत्र, थ्रीस्टार र एपीएफको मान्यता प्रष्ट भएन
पाकिस्तान टी-२० विश्वकपबाट बाहिरियो, न्युजिल्यान्ड सेमिफाइनलमा
मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई
वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित
प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नासा नेपालको शुभकामना

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ