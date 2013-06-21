News Summary
- डायाफी लामारे, जसलाई 'रेबल' नामले चिनिन्छ, मेघालयको वेस्ट जैन्तिया हिल्सबाट भारतीय हिप-हपमा उदाउँदै गरेको नयाँ स्टार हुन्।
- उनले सन् २०२५ को फिल्म 'धुरन्धर' र २०२६ को सिक्वेलमा प्रभावशाली प्रस्तुती दिएकी छन् र चार्टमा शीर्ष स्थानमा गीतहरू राखेकी छन्।
- रेबलले सोनु निगमसँग 'ये है इश्क इश्क' रिमिक्स प्रस्तुत गरेकी छन् र मलयालम फिल्म 'लोकहः च्याप्टर १- चन्द्र'मा पनि योगदान दिएकी छन्।
मुम्बई । डायाफी लामारे, जसलाई ‘रेबल’ नामले बढी चिनिन्छ, जो भारतीय हिप-हपमा उदाउँदै गरेको एक चम्किलो नयाँ स्टारका रूपमा देखिएकी छन् । मेघालयको वेस्ट जैन्तिया हिल्सबाट आएकी उनले सन् २०२५ को चर्चित फिल्म ‘धुरन्धर’ र यसको २०२६ को सिक्वेल ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’मा दिएका प्रभावशाली प्रस्तुतीमार्फत व्यापक ध्यान खिचेकी हुन् ।
उनका गीतहरू ‘रन डाउन द सिटी- मोनिका’ र ‘नाल नचना’ जस्ता ट्रयाकहरू भारतको चार्टमा शीर्ष स्थानमा रहे, जसले उनलाई फिल्मको उच्च ऊर्जा भएको साउन्डट्रयाकमा एक अलग र सशक्त आवाजका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
रेबलको उभार फिल्मका गीत-संगीत आफैं एक सांस्कृतिक घटनाका रूपमा स्थापित भइरहेका बेला देखिएको हो । विश्वव्यापी प्रभाव, पुनःनिर्मित पुराना लोकप्रिय गीत र सोनु निगमजस्ता कलाकारसँगको सहकार्यले यी संगीतलाई अझ चर्चित बनाएको छ ।
‘आरी आरी’ जस्ता गीतमा उनले दिएको र्याप प्रस्तुति, जसलाई उनले मुम्बईमा भएको लन्च कार्यक्रममा बम्बे रकर्स र रोमीसँगै लाइभ प्रस्तुत गरेकी थिइन्, उनलाई अन्यभन्दा फरक बनाएको छ । यसले उनलाई निर्भीक र ऊर्जावान प्रस्तोताका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
रेबल को हुन् ?
संगीतले रेबेलको कल्पनाशीलतालाई सानैदेखि तान्यो । पाँच वर्षको उमेरमै उनले रक, हिप-हप र इन्डी संगीत सुन्न र बुझ्न थालेकी थिइन्, भने दश वर्ष पुग्दासम्म आफ्नै र्याप लेख्न सुरु गरिसकेकी थिइन् ।
बैंगलोरबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा बी.टेक गरेकी उनले परम्परागत पेशा छोडेर संगीतलाई नै आफ्नो करिअर बनाउने निर्णय गरिन् । सुरुवातमा उनले ‘टेरर’, ‘सेट इट अफ’ र ‘न्यु रायट’ जस्ता इन्डी गीतमार्फत आफूलाई स्थापित गरिन् । तीमध्ये ‘न्यु रायट’ गीतले युट्युबमा १० लाखभन्दा बढी भ्युज पाएको छ ।
‘रेबल’ भन्ने स्टेज नामले नै उनको विद्रोही स्वभाव झल्काउँछ । उनले प्रारम्भिक अन्तर्वार्ताहरूमा भनेकी थिइन्, “यो नाम विद्रोहबाट आएको हो । मलाई सधैं कसैले के गर्ने भनेर भन्नु मन पर्दैन ।’
उनको संगीतमा पनि यही स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर सोच देखिन्छ । उनले आफ्ना व्यक्तिगत अनुभव र उत्तर-पूर्व भारतको पहिचानलाई गीतमा उतार्दै सशक्त प्रस्तुति दिन्छिन्, जसले उनलाई चार्टको शीर्षमा पुर्याएको छ ।
‘धुरन्धर’को साउन्डट्रयाकले विश्वव्यापी प्रयोगात्मक ध्वनि र बलिउड शैलीलाई मिसाएको छ, जहाँ रेबेलको र्यापले गीतलाई तेज र आत्मविश्वासी धार दिएको छ । ‘रन डाउन द सिटी- मोनिका’ र ‘नाल नचना’ जस्ता गीतले उनको उच्च ऊर्जा, स्पष्ट लय र शब्द चयनको सटीकता देखाउँछन्, जसले फिल्मको संगीतलाई अझ प्रभावशाली बनाएको छ ।
यसको सिक्वेल ‘धुरन्धर : द रिभेन्ज’मा उनले सोनु निगमसँग मिलेर प्रस्तुत गरेको ‘ये है इश्क इश्क’को रिमिक्सले उनको बहुआयामिक क्षमता पनि प्रस्ट्याएको छ ।
बलिउडभन्दा बाहिर पनि रेबेलले आफ्नो सिर्जनात्मक दायरा फराकिलो बनाएकी छन् । उनले मलयालम फिल्म ‘लोकहः च्याप्टर १- चन्द्र’मा समेत योगदान दिएकी छन्, जसले उनको उपस्थिति फराकिलो बनाएको छ ।
२२ वर्षकै उमेरमा उनी भारतीय हिप-हपमा उत्तर-पूर्व क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सशक्त प्रतीकका रूपमा उभिएकी छन् । स्वतन्त्र कलाकारले पनि आफ्नो अलग पहिचान जोगाउँदै मुख्यधाराको संगीतलाई प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने उदाहरण उनले प्रस्तुत गरेकी छन् ।
