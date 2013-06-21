विश्वभरि रहेका नेपाली मूलका नागरिकलाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छु : गगन थापा

सभापति थापाले कांग्रेसले आफ्‌नो चुनावी घोषणा पत्रमा नेपाली मूलका नागरिकलाई समेट्ने प्रयास गरेको बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते १९:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले विश्वभर बसोबास गर्ने नेपाली मूलका नागरिकलाई नेपालसँग जोड्न कांग्रेसले पहल गर्ने बताए।
  • एएनओ अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले नेपालले नेपाली मूलमैत्री कानुन निर्माण गरी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
  • सभापति थापाले कांग्रेसले चुनावी घोषणा पत्रमा नेपाली मूलका नागरिकलाई समेट्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरे।

१२ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले विश्वभरमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका नागरिकलाई नेपालसँग जोड्न नेपाली कांग्रेसले पहल गर्ने बताएका छन् ।

एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) का अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार साँझ भएको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सभापति थापाले कांग्रेसले आफ्‌नो चुनावी घोषणा पत्रमा नेपाली मूलका नागरिकलाई समेट्ने प्रयास गरेको बताए ।

एएनकोका अध्यक्ष अधिकारीले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि आफ्‌नै मूलका नागरिकबाट लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने र यसका लागि नेपालले नेपाली मूलमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली संस्कृतिका माध्यमबाट विश्वभरका नेपालीलाई जोड्ने अभियानमा एएनओ क्रियाशील रहेको जानकारी पनि उनले गराए ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
गगन थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
गगनले खनेको राजमार्गमा रास्वपाको सवारी

कांग्रेसका पाँच प्रदेश सभापति नयाँ केन्द्रीय समिति बैठकमा आए, बलायर र शाही आएनन्

मैले अब महाधिवेशनको गाडी हाँकें, रोकिँदैन : गगन थापा

निर्वाचनमा जित्छौं भनेर पार्टी स्थापना भएको होइन : गगन थापा

बिनापूर्वाग्रह जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् : गगन थापा

गगनको टिप्पणी- जसले मत माग्नुभएन उसलाई विशेष महाधिवेशनको महत्व थाहा हुन्न

