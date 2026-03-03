स्केटिङ संघका अध्यक्ष खनाल अस्ट्रेलिया जाने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१२ चैत, काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघका अध्यक्ष अच्युत खनाल एक स्केटिङ कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलियाको क्यानबेरा जाने भएका छन् ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ तथा महासचिव राजीव श्रेष्ठले नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघका अध्यक्ष अच्युत खनाललाई क्यानबेरा प्रस्थान गर्नु अघि बिहीबार बिदाइ गरेका छन् ।
खनालले सन् २०२६ अप्रिल ३ देखि ९ सम्म सञ्चालन हुने स्केट विकास कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने छन् ।
उक्त कार्यक्रम स्केटबोर्डिङ तथा स्केटिङ क्षेत्रमा प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धि, प्रशिक्षण पद्धति सुदृढीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तारमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ ।
खनाल शनिबार क्यानेबरा प्रस्थान गर्नेछन् ।
