काठमाडौंमा सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु (तस्वीरहरू)

News Summary
१२ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंको तीनधारा पाठशालाबाट बिहीबार साँझ सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा निकालिएको छ । प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीदेखि दशमीसम्म राजधानीमा सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा गरिन्छ ।
पहिलो दिन आज रथ तीनधाराबाट असन पुर्याइएको छ । असनमा रथको पूजा-आराधना गरिनेछ । सहरको भित्री भागमा आज, भोलि र पर्सीगरी तीन दिनसम्म रथयात्रा चल्नेछ ।
असनबाट अब रथ दोस्रो दिन अर्थात् भोलि वसन्तपुरस्थित कालभैरवअघि लगिन्छ । वसन्तपुर, जैसीदेवल, लगन हुँदै पुन: रथयात्रा मच्छेन्द्रबहालमा ल्याएर समापन हुनेछ ।
यसअघि तीनधारा पाठशालाअघि ३२ हात लामो रथ बनाइएको थियो । यो रथलाई नागराजको प्रतीक मानिन्छ । प्रत्येक वर्ष यो जात्रा गरेपछि वर्षा र सह हुने धार्मिक विश्वास छ ।
राजधानीमा सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा सकेपछि रातो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा हुन्छ ।
तस्वीरहरू :
