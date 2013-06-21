पदभार ग्रहण गर्दा भक्कानिइन् महिलामन्त्री

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता वादीले पदभार ग्रहण कार्यक्रममा भक्कानिएकी छन्।
- पदभार ग्रहण लगत्तै उनको आँखा भरिएको थियो र पछि सम्हालिएर स्वागत ग्रहण गरिन्।
१३ चैत, काठमाडौं । महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता वादी पदभार ग्रहणको क्रममा भक्कानिएकी छन् ।
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा आयोजित पदभार ग्रहण कार्यक्रममा उनी भक्कानिएकी हुन् ।
पदभार लगत्तै उनको आँखा भरिएको थियो । त्यसपछि सम्हालिएर उनले स्वागत ग्रहण गरिन् ।
