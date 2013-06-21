बालेनलाई कार्कीले भनिन्- जोस र होसको सन्तुलन मिलाएर जनादेशको सम्बोधन गर्ने सफलता मिलोस्

२०८२ चैत १३ गते १४:५०

१३ चैत, काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई बधाई ज्ञापन गरेकी छिन् । उनले बधाई दिँदै युवालाई आफ्नो उत्तराधिकारीका रुपमा पाउँदा हर्षित बनाएको बताएकी छिन् ।

‘नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई । ३५ वर्षीय युवालाई आफ्नो उत्तराधिकारीका रुपमा पाउँदा मलाई थप हर्षित बनाएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छिन् ।

साथै, जोस र होसको सन्तुलन मिलाएर जनादेशको सम्बोधन गर्ने सफलता मिलोस् भन्दै कार्कीले शुभकामना पनि दिएकी छिन् ।

‘जोस र होसको सन्तुलन मिलाएर जनादेशको सम्बोधन गर्न सफलता मिलोस् । अपार शुभकामना,’ उनले भनेकी छिन् ।

कार्कीले राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित शपथग्रहण कार्यक्रमपछि बालेनलाई कुर्सी जिम्मा लगाएकी थिइन् ।

सम्बन्धित खबर

बालेन प्रधानमन्त्री बन्दा नेपहप खुसी, हाकिम भन्छन् : र्‍यापरका लागि गर्वको क्षण

बालेन प्रधानमन्त्री बन्दा नेपहप खुसी, हाकिम भन्छन् : र्‍यापरका लागि गर्वको क्षण
रचनात्मक सहयोग हुने भन्दै बालेनलाई गगनले दिए बधाई

रचनात्मक सहयोग हुने भन्दै बालेनलाई गगनले दिए बधाई
बालेनलाई देउवाको बधाई

बालेनलाई देउवाको बधाई
पदभारका लागि सिंहदरबार पुगे प्रधानमन्त्री बालेन

पदभारका लागि सिंहदरबार पुगे प्रधानमन्त्री बालेन
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित