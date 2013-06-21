बालेनलाई कार्कीले भनिन्- जोस र होसको सन्तुलन मिलाएर जनादेशको सम्बोधन गर्ने सफलता मिलोस्

१३ चैत, काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई बधाई ज्ञापन गरेकी छिन् । उनले बधाई दिँदै युवालाई आफ्नो उत्तराधिकारीका रुपमा पाउँदा हर्षित बनाएको बताएकी छिन् ।
‘नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई । ३५ वर्षीय युवालाई आफ्नो उत्तराधिकारीका रुपमा पाउँदा मलाई थप हर्षित बनाएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छिन् ।
साथै, जोस र होसको सन्तुलन मिलाएर जनादेशको सम्बोधन गर्ने सफलता मिलोस् भन्दै कार्कीले शुभकामना पनि दिएकी छिन् ।
‘जोस र होसको सन्तुलन मिलाएर जनादेशको सम्बोधन गर्न सफलता मिलोस् । अपार शुभकामना,’ उनले भनेकी छिन् ।
कार्कीले राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित शपथग्रहण कार्यक्रमपछि बालेनलाई कुर्सी जिम्मा लगाएकी थिइन् ।
