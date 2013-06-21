संखुवासभा अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा सुरु

१३ चैत, संखुवासभा । संखुवासभा जिल्ला अस्पतालमा पहिलो पटक डायलाइसिस सेवा सुरु गरिएको छ ।
जिल्ला अस्पतालमा मिर्गौला रोगीहरूलाई नि:शुल्क रूपमा मिर्गौलाको डायलासिस सुरु भएको हो । जिल्ला अस्पताल संखुवासभाले पाँच शैय्याबाट पहिलो पटक डायलाइसिस सेवा सुरु गरेको जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष सुमन शाक्यले बताए ।
जिल्ला अस्पतालमा पहिलो पटक खाँदबारी नगरपालिका-९ ढुङ्गेधाराकी ४८ वर्षीया सशु कुमारी श्रेष्ठको डायलाइसिस सेवा प्रदान गरिएको जिल्ला अस्पतालका अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सन्तोश देवले बताए ।
उनी यसअघि नोवेल अस्पताल विराटनगरमा डायलाइसिस गराउँदै आएकी थिइन् ।
जिल्ला अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा नहुँदा मिर्गौलासम्बन्धी बिरामीलाई डायलासिसका लागि विराटनगर, धरान र काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता थियो । यससँगै मिर्गौला रोगबाट पीडित बिरामीहरूले अब जिल्लामै उपचार सेवा पाउने भएका छन् ।
नयाँ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण तथा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । डायलाइसिस सेवाका लागि ३ जना तालिम प्राप्त चिचित्सक,४ जना तालिम प्राप्त नर्स र एक जना टेक्निसियन राखिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
डायलाइसिस सेवा सञ्चालनका लागि खाँदबारी नगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँ र चिचिला गाउँपालिकाले २ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
