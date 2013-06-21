+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एआई कम्पनी ‘एन्थ्रोपिक’ को पक्षमा अदालतको फैसला, ट्रम्प प्रशासनको आदेश उल्टियो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १७:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संघीय अदालतले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्पनी एन्थ्रोपिकलाई ट्रम्प प्रशासनको 'सुरक्षा जोखिम' सूचीबाट हटाउन आदेश दिएको छ।
  • न्यायाधीश रिटा एफ लिनले सरकारको कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन भएको र कम्पनीलाई धराशयी बनाउने प्रयास भएको बताउनुभयो।
  • एन्थ्रोपिकले पेन्टागनसँग विवादपछि ट्रम्प प्रशासनले कम्पनीलाई 'सप्लाई चेन रिस्क' घोषणा गरेको थियो र सीईओ डारियो अमोडेईले सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्पनी ‘एन्थ्रोपिक’ र ट्रम्प प्रशासनबीच जारी कानुनी लडाइँमा संघीय अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला सुनाएको छ।

क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश रिटा एफ लिनले बिहीबार ट्रम्प प्रशासनलाई एन्थ्रोपिकलाई ‘सुरक्षा जोखिम’ को सूचीबाट हटाउन र संघीय एजेन्सीहरूलाई उक्त कम्पनीसँगको सम्बन्ध तोड्न दिइएको आदेश फिर्ता लिन निर्देशन दिएकी छन् ।

न्यायाधीश लिनले सरकारको कदम एन्थ्रोपिकलाई धराशयी बनाउने प्रयास जस्तो देखिएको र यसले कम्पनीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लंघन गरेको टिप्पणी गरेकी छन्।

एन्थ्रोपिकले आफ्ना एआई मोडेलहरूलाई स्वायत्त हतियार प्रणाली वा सामूहिक निगरानीमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउन खोजेपछि पेन्टागनसँग विवाद सुरु भएको थियो।

बदलास्वरूप ट्रम्प प्रशासनले कम्पनीलाई ‘सप्लाई चेन रिस्क’ घोषणा गरेको थियो, जुन सामान्यतया विदेशी शत्रु राष्ट्रहरूका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ।

अदालतको यो आदेशपछि एन्थ्रोपिकका सीईओ डारियो अमोडेईले खुसी व्यक्त गर्दै आफूहरू सरकारसँग सुरक्षित र भरपर्दो एआई विकासमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बालेन सरकारलाई सेलिब्रेटीको सुझाव- जनताको भरोसा ख्याल गरेर काम गर्नुहोला

श्रममन्त्री साहको पहिलो निर्णय ः सिपयुक्त जनशक्तिका लागि रणनीति निर्माण गर्ने

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ४ निर्णय

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि सय वटा कार्यसूची स्वीकृत

दोलखामा सम्पर्कविहीन हेलिकप्टर सुरक्षित फेला

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित