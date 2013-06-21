‘यानीमाया’ मा पल र अन्जनाको जोडी, ओम प्रतीकले निर्देशन गर्दै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १७:४४

  • अभिनेता पल शाह फिल्म निर्माणमा प्रवेश गर्दैछन् र फिल्म 'यानीमाया ः रिदम अफ लभ' को छायांकन जेठ १ गतेबाट सुरु हुँदैछ।
  • फिल्ममा पल शाह र अञ्जना मगरको जोडी पक्का भएको छ र ओम प्रतीकले निर्देशन गर्दैछन् जसले पहिले 'मोहर' निर्देशन गरेका थिए।
  • फिल्म 'यानीमाया' प्रेमको कथामा आधारित छ र पल शाह र चन्द्र ज्योती आलेले लगानी गर्नेछन्, यस वर्ष पलका दुई फिल्म बक्सअफिसमा सफल भएका छन्।

काठमाडौं । अभिनेता पल शाह अब फिल्म निर्माणमा पनि अगाडि बढेका छन् । पल शाह फिल्मस्को प्रस्तुतिमा निर्माण हुन लागेको फिल्म ‘यानीमाया : रिदम अफ लभ’को छायांकन केही समयमा सुरु हुँदैछ । छायांकन जेठको १ गतेबाट सुरु गर्ने तयारी छ ।

त्यसअघि निर्माताले फिल्मको पहिलो झलक सार्वजनिक गरेका छन् । जसअनुसार, फिल्ममा पल र अञ्जना मगरको जोडी पक्का भएको छ । यी दुईजनाले यसअघि म्युजिक भिडियोमा सहकार्य गरेका छन् ।

फिल्मलाई ओम प्रतीकले निर्देशन गर्दैछन् । प्रतीकले फिल्म ‘मोहर’लाई निर्देशन गरेका थिए, जसमा अभिनेता शाह मुख्य भूमिकामा थिए । यो फिल्मलाई दर्शकले निकै रुचाएका थिए ।

अब, ओम र पलले एउटै फिल्ममा फेरि टिमअप गरेका छन् । फिल्ममा पल र चन्द्र ज्योती आलेको लगानी हुनेछ । ‘यानीमाया’लाई ‘प्रेमको धुन’ भनिएको छ । यसैले, पनि यो फिल्म प्रेमको कथामा निर्माण हुन लागेको जान्न सकिन्छ ।

यसवर्ष पलका ‘मोहर र आबाट आमा’ फिल्म रिलिज भइसकेका छन् । दुबै फिल्मले बक्सअफिसमा राम्रो कमाइ गरे । ‘आबाट आमा’ २०८२ सालमा धेरै कमाउने दोस्रो नेपाली फिल्म हो ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
‘आबाट आमा’ बन्यो पल शाहको सर्वाधिक कमाउने फिल्म

पल शाहको जन्मदिनमा ‘आबाट आमा २’ को घोषणा, दशैंमा रिलिज हुने

पल शाह स्टारर ‘आबाट आमा’ को कमाइ १० करोड पुग्यो

पल शाह स्टारर ‘आबाट आमा’ ले कति कमायो ?

‘आबाट आमा’ को प्रेसमिटमा पल, सिम्रन, उषा : पहिलो गीत रिलिज

पलले स्थापना गरे ‘हामी छौं फाउन्डेसन’, दुर्गममा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिने

Advertisment

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories

