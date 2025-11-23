+
पल शाहको जन्मदिनमा ‘आबाट आमा २’ को घोषणा, दशैंमा रिलिज हुने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १० गते १३:१३

  • अभिनेता पल शाहले अभिनय गरेको फिल्म 'आबाट आमा' बक्सअफिसमा १० करोडभन्दा बढी कमाइ गरिसकेको छ।
  • पल शाहले आफ्नो जन्मदिनमा मानवसेवा आश्रममा कार्यक्रम गर्दै 'आबाट आमा' को दोस्रो श्रृंखला निर्माण घोषणा गर्नुभयो।
  • 'आबाट आमा' को दोस्रो श्रृंखला २०८३ सालको दशैंमा रिलिज हुने र टिजर पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ।

काठमाडौं । यस्तो देखिन्छ, अभिनेता पल शाहलाई पछिल्लो समय भाग्यले साथ दिइरहेको छ । उनी अभिनित फिल्महरू बक्सअफिसमा एकपछि अर्को हिट बनिरहेका छन् ।

यसवर्ष प्रदर्शनमा आएका दुई फिल्महरू ‘मोहर’ र ‘आबाट आमा’ बक्सअफिसमा हिट बने । प्रदर्शनरत फिल्म ‘आबाट आमा’ ले त बक्सअफिसमा १० करोडभन्दा धेरै कमाइ गरिसकेको छ ।

यस्तोमा, अभिनेता शाह आइतबार जन्मदिन मनाउँदैछन् । उनले रानीवनस्थित मानवसेवा आश्रममा कार्यक्रम गर्दै जन्मदिन मात्र मनाएनन्, सोही अवसरमा उनको पछिल्लो हिट फिल्म ‘आबाट आमा’ को दोस्रो श्रृंखला निर्माणको घोषणा गरियो ।

योसँगै शाह र निर्देशक चन्द्र पन्तको दोस्रोपटकको सहकार्य पक्कापक्का भएको छ । सो अवसरमा ‘आबाट आमा’ को दोस्रो श्रृंखलाको टिजर पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । साथै, यो फिल्म २०८३ सालको दशैंमा रिलिज हुने समेत घोषणा गरिएको छ ।

टिजर पोस्टरमा शाहलाई क्यारेक्टर लुक्समा देख्न सकिन्छ ।

आबाट आमा २ पल शाह
दृष्टिविहीन क्रिकेट बोर्डलाई भारतीय क्रिकेट बोर्डले संरचनागत सहयोग गर्ने

यामाहा नेपालको भ्यालेन्टाइन सप्ताह अभियान सम्पन्न

चुनाव स्थगित गराउने प्रयास हुँदैछन्, अब हुनैपर्छ : ओली

१५ फागुनभित्र जेनजी घाइतेको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन   

अन्ततः राजनीतिक कथाले जित्यो, ‘येलो लेटर्स’ बन्यो बर्लिनको शीर्ष विजेता

युट्युबको पहिलो भिडियो अब संग्रहालयमा प्रदर्शन गरिने

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

