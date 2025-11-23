पल शाहको जन्मदिनमा ‘आबाट आमा २’ को घोषणा, दशैंमा रिलिज हुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अभिनेता पल शाहले अभिनय गरेको फिल्म 'आबाट आमा' बक्सअफिसमा १० करोडभन्दा बढी कमाइ गरिसकेको छ।
- पल शाहले आफ्नो जन्मदिनमा मानवसेवा आश्रममा कार्यक्रम गर्दै 'आबाट आमा' को दोस्रो श्रृंखला निर्माण घोषणा गर्नुभयो।
- 'आबाट आमा' को दोस्रो श्रृंखला २०८३ सालको दशैंमा रिलिज हुने र टिजर पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ।
काठमाडौं । यस्तो देखिन्छ, अभिनेता पल शाहलाई पछिल्लो समय भाग्यले साथ दिइरहेको छ । उनी अभिनित फिल्महरू बक्सअफिसमा एकपछि अर्को हिट बनिरहेका छन् ।
यसवर्ष प्रदर्शनमा आएका दुई फिल्महरू ‘मोहर’ र ‘आबाट आमा’ बक्सअफिसमा हिट बने । प्रदर्शनरत फिल्म ‘आबाट आमा’ ले त बक्सअफिसमा १० करोडभन्दा धेरै कमाइ गरिसकेको छ ।
यस्तोमा, अभिनेता शाह आइतबार जन्मदिन मनाउँदैछन् । उनले रानीवनस्थित मानवसेवा आश्रममा कार्यक्रम गर्दै जन्मदिन मात्र मनाएनन्, सोही अवसरमा उनको पछिल्लो हिट फिल्म ‘आबाट आमा’ को दोस्रो श्रृंखला निर्माणको घोषणा गरियो ।
योसँगै शाह र निर्देशक चन्द्र पन्तको दोस्रोपटकको सहकार्य पक्कापक्का भएको छ । सो अवसरमा ‘आबाट आमा’ को दोस्रो श्रृंखलाको टिजर पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । साथै, यो फिल्म २०८३ सालको दशैंमा रिलिज हुने समेत घोषणा गरिएको छ ।
टिजर पोस्टरमा शाहलाई क्यारेक्टर लुक्समा देख्न सकिन्छ ।
