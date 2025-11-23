+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यामाहा नेपालको भ्यालेन्टाइन सप्ताह अभियान सम्पन्न

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १० गते १३:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • यामाहा नेपालले 'मायासँग मायाको यात्रा' अभियानमार्फत सातै प्रदेशमा भ्यालेन्टाइन सप्ताह मनाएको छ।
  • नयाँ यामाहा मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकलाई चकलेट प्रदान गरिएको थियो।
  • प्रदेशगत विजेताहरूलाई विशेष भ्यालेन्टाइन डिनर र ग्रान्ड प्राइजमा काठमाडौंस्थित प्रिमियम होटलमा स्टेकेसन प्रदान गरिएको छ।

१० फागुन, काठमाडौं । यामाहा नेपालले विशेष भ्यालेन्टाइन सप्ताह अभियान ‘मायासँग मायाको यात्रा’ मार्फत प्रेम र खुसी बाँडेको छ । अभियानलाई उत्सवका रूपमा मनाउँदै यामाहाले ग्राहक–केन्द्रित सोच र देशव्यापी उपस्थितिलाई प्रगाढ बनाएको छ ।

यामाहाले सातै प्रदेशमा यो अभियान सम्पन्न गरेको हो । भ्यालेन्टाइन सप्ताहका दौरान नयाँ यामाहा मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्ने प्रत्येक ग्राहकलाई यामाहाको तर्फबाट चकलेट प्रदान गरिएको थियो । साथै, शोरूमहरूमा भ्यालेन्टाइन थिमका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको थियो ।

अभियानमा राष्ट्रव्यापी फोटोबुथ प्रतियोगिता पनि समावेश गरिएको थियो । देशभरका यामाहा शोरूमहरूमा भ्यालेन्टाइन थिममा सजिएका फोटोबुथ स्थापना गरिएका थिए, जहाँ ग्राहकले आफ्ना रमाइला क्षणहरू कैद गरी सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका थिए ।

प्रत्येक प्रदेशबाट एक–एक जना भाग्यशाली विजेता चयन गरी विशेष भ्यालेन्टाइन डिनरको अवसर प्रदान गरिएको थियो । प्रदेशगत विजेताहरूमा बिशाल माझी (वाग्मती), चन्दा श्रेष्ठ बस्नेत (कोशी), सीता कुमारी तामाङ (मधेश), अब्दुल अजीज खान पठान (लुम्बिनी) शालिभान बोहरा (सुदूरपश्चिम), अनिता रास्कोटी (कर्णाली) र अशोक कुमार दर्जी (गण्डकी) रहेका छन् ।

यसैगरी, कुमारिपाटीका देवराज स्याङ्बोले ग्रान्ड प्राइजस्वरूप काठमाडौंस्थित एक प्रिमियम होटलमा विलासी ‘स्टेकेसन’ जित्दै आफ्नो भ्यालेन्टाइन उत्सवलाई अविस्मरणीय बनाएका छन् ।

यामाहा नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित