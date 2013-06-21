+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेनजी अगुवा सुधनको गृह प्रवेश  

0Comments
Shares
नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८२ चैत १३ गते १९:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह र सभापति रवि लामिछानेबीच गृहमन्त्रीको नाममा मतभेद हुँदा सुधन गुरुङ गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
  • सुधन गुरुङले जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए र अहिले गृहमन्त्री भएर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
  • गृहमन्त्री सुधनले एकद्धार प्रणालीबाट सेवा दिने निर्णय गरेका छन् र भीआईपीको नाममा हुने लावालस्कर गाडी हटाउन निर्देशन दिएका छन्।

१३ चैत, काठमाडौं । रास्वपाका वरिष्ठ तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को मन्त्रिपरिषद्‌मा को गृहमन्त्री बन्ने चर्चा केहि दिनयता व्यापक थियो ।

बालेन आफैं आफ्ना विश्वासपात्र समेत रहेका तथा महानगरमा सँगै काम गरेका सुनिल लम्साललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेको विषय बाहिरियो । तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भने पार्टीका उपसभापति डीपी (डोलप्रसाद) अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेको विषय सार्वजनिक भयो ।

यद्यपी गृहमन्त्री को बन्ने वा क-कसको सम्भावना छ भन्ने विषयमा रास्वपाले भने औपचारिक रुपमा केही बालेको थिएन ।

रवि र बालेन दुबै पक्षले आ-आफ्नो अडान कायम राख्दा गृहमन्त्रीको टुंगो भने अन्तिम समयमा लाग्यो । किनकी, गृहमन्त्रीको कुनै चर्चा मै नआएका सुधन गुरुङ गृहमन्त्री बन्नुले अन्तिम समयको निर्णय गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

मन्त्री नियुक्त हुने अघिल्लो (बिहीबार)बाट गृहमन्त्रीको नाममा सुधनको चर्चा भएको थियो । कतिपयले रवि–बालेनले आ–आफ्नो अडान राख्दा उनीहरु दुबैलाई मिलाउन भूमिका खेलेको र जेनजी आन्दोलनको अगुवा समेत रहेका सुधनले बाजी मारेको विश्लेषण गरेका छन् ।

हरेक पटक मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा निकै आकर्षक र बलियो मानिने गृहमन्त्री को बन्ने भन्ने चर्चा हुने गर्छ । देशभरको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, करिब ८० हजार फौजको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता महत्वपूर्ण संरचनाको कमाण्ड गृहले गर्छ ।

जसकारण गृहमन्त्रीलाई निकै पावरफुल मन्त्रीको रुपमा लिइन्छ । प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा आकर्षक र शक्तिशाली मानिने गृहमन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेकाले सुधनको शक्तिको मापन यसबाट पनि गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ उनी बालेन सरकारको वरीयतामा पनि तेस्रो नम्बरमा छन् । अर्थात् मन्त्रीहरूको वरीयतामा उनी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेपछिको छन् ।  यसबाट पनि सुधन अहिलेका मन्त्रिपरिषद्का शक्तिशाली मन्त्री हुन् भन्ने बुझिन्छ ।

गृहमन्त्री बनेका सुधन गुरुङ भने जेनजी आन्दोलनपछि चर्चामा आएका व्यक्ति हुन् ।

गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका गुरुङको पृष्ठभूमि भने सामाजिक सेवा देखिन्छ । विशेषगरी २०७२ को भूकम्पमा उनी राहत र उद्दारमा खटिएका थिए । त्यसअघि उनी नाइट क्लबमा काम गर्थे । फरक पृष्ठभूमिका उनै सुधनले अहिले निकै शक्तिशाली रहेको गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कतिपयले आश्चर्य पनि व्यक्त गरेका छन् ।

अहिले गृहमन्त्री बनेका सुधन गुरुङ भने जेनजी आन्दोलनपछि चर्चामा आएका व्यक्ति हुन् । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा उनी ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाबाट आबद्ध भएका थिए ।

उमेर जेनजी नभएका उनी त्यतिबेला सुरुमा आफूलाई स्वयंम सेवकको रुपमा चिनाउँथे । अन्ततः उनले जेनजी, उनीहरुका परिवारहरुलाई समेट्ने काम गरे । र, जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिक सरकार गठन गर्नेक्रममा नेपाली सेनासँग वार्ता गर्ने मुख्य व्यक्ति पनि सुधन थिए । सुधनकै नेतृत्वमा जेनजीहरुले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग पटक–पटक वार्ता गरेका थिए ।

त्यसपछि डिस्कर्डबाट चुनिएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । गृहमन्त्रीमा भने ओम प्रकाश अर्याल नियुक्त भए ।

त्यसपछि भने सुधनले जेनजी आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएका हत्या घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने सुधनले आवाज उठाए । गृह मन्त्रालयले भने यसमा कुनै तदारुकता नदेखाएको भन्दै उनी ओमप्रकाश अर्यालसँग असन्तुष्ट बनेका थिए ।

‘अहिलेको सरकार खाली चुनाव-चुनाव मात्रै भनेको छ । चुनाव गराउने जेनजी आन्दोलन भएको हो ? हाम्रा भाइबहिनी मार्नेलाई खोई कारबाही ?, खोई सुशासन ?’ जस्ता प्रश्न गर्दै गृहमन्त्रीको आलोचना गर्थे ।

अझ सुरुमा त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, त्यसका लागि बरु केही समय संसद ब्युत्याउन सकिने अनि मात्रै चुनावमा जानुपर्ने धारणा राख्थे । पछिल्लो समय भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री नेपालका लागि ठिक नहुने बताउँदै आएका थिए ।

चुनावी सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्म पूरा गर्न नसक्ने भन्दै उनी आफैं राजनीतिमा होमिने निचोडमा पुगेका थिए ।

गत १० पुसमा ललितपुरको एक घरमा रवि-बालेनबीच वार्ता हुँदा बाहिरबाट ताला लगाउँदै सुधनले मिलेर आएपछि मात्रै ताला खोल्ने बताएका थिए । रवि-बालेनलाई मिलाउन मुख्य भूमिका खेलेका सुधनको नाम बालेनबाट आएपछि जेनजी आन्दोलनको मर्म पनि समेटिने भन्दै अन्तिम समयमा रवि सहमत भएको बताइन्छ ।

जेनजीको जनादेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै जेनजी आन्दोलनका शहीदलाई नर्बिसन भन्दै सुधनले एक मिनेट मौन धारण समेत गर्न लगाएका थिए ।

हिजो चुनावी सरकारले काम गर्न नसकेको, जेनजीलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै प्रश्न गरिरहेका सुधनलाई अब गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने चुनौती थपिएको छ ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेपछि निर्देशन दिनेक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ संकेत गरेका छन् । ‘कार्यान्वयनको निर्णय भएपछि प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही अघि बढ्छ’ सुधनले कार्यभार सम्हाल्दै भएका छन् ।

जेनजीको जनादेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै जेनजी आन्दोलनका शहीदलाई नर्बिसन भन्दै सुधनले एक मिनेट मौन धारण समेत गर्न लगाएका थिए । त्यसअघि कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै पहिलो भेट पनि जेनजीहरुसँगै गरेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनका घाइते बैशाखी टेकेर सुधनलाई भेट्न मन्त्रालय पुगेका थिए भने जेनजी आन्दोलनका शहिद रसिक खड्काकी आमा तथा रास्वपा सांसद रचनाले पनि मन्त्रालय पुगेर सुधनलाई भेट गरेकी थिइन् ।

अब यो झ्याल, त्यो झ्याल, पल्लो कोठा भनेर दुख हैरानी दिनु हुँदैन ।

लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा सुधनले पहिलो निर्णयको रुपमा एकद्धार प्रणालीबाट काम गर्ने निर्णय गरेका छन् । एक ठाउँमा आवेदन दिएपछि त्यहीबाट सबै काम सकिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अब यो झ्याल, त्यो झ्याल, पल्लो कोठा भनेर दुख हैरानी दिनु हुँदैन । एक ठाउँमा निवेदन दिएपछि नागरिक सबै सेवा त्यहाँबाट पाउनु पर्‍यो’ सुधनको भनाइको आशय छ ।

भीआईपीको नाममा हुने लावालस्कर गाडीको ताँतीले नागकिरलाई दु:ख दिएको भन्दै त्यो तुरुन्त हटाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । यो निर्देशन लगत्तै मन्त्री सुधन आफैं निजी कार आफैंले चलाएर मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए ।

गृहमन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालय भन्दा निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । सरकारको सफलता, असफलतादेखि नागरिकले महसुस गर्ने कामहरू यही मन्त्रालयमा जोडिएका हुन्छन् । दैनिक शान्ति सुरक्षाका कामकारबाहीदेखि अपराध अनुसन्धान, कानून कार्यान्वय, भ्रष्टाचार, बेथितिको नियन्त्रणलगायतका कामहरु पनि यही मन्त्रालयमा जोडिएको हुन्छ ।

मन्त्रालयको संरचनागत विवरण र कामकारबाहीबारे संक्षिप्त जानकारी गराउँदै गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले यो मन्त्रालयसँग अवसर र चुनौती दुवै रहेको सुनाए । गृहसचिव श्रेष्ठले भनेजस्तै चुनौतीमा अवसरमा बदलेर सुधन कति सफल हुन्छन् भन्ने विषय भने उनको आगामी कामहरुले नै बताउनेछ ।

सुधन गुरुङ
लेखक
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित