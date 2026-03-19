‘मन्त्रालयको इज्जतका लागि राजीनामा दिएको हुँ, सहयोग गरेकोमा धन्यवाद’

सम्पत्ति तथा शेयर कारोबारको विषय विवादमा आएपछि सुधन गुरुङले मन्त्रालयको इज्जतका लागि आफूले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १८:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुधन गुरुङले मन्त्रालयको इज्जतका लागि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्।
  • गुरुङले राजीनामा दिँदै भने, 'मेरा लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो।'
  • उनले नागरिक स्तरबाट उठेका सेयरसम्बन्धी प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिएको र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।

९ वैशाख, काठमाडौं । सम्पत्ति तथा शेयर कारोबारको विषय विवादमा आएपछि सुधन गुरुङले मन्त्रालयको इज्जतका लागि आफूले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् ।

राजीनामा दिएपछि बुधबार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

‘तपाईंहरुको क्षमतादेखि म निकै खुसी छु । तपाईंहरुको क्षमतालाई मैले बाहिर ल्याउने काम मात्रै गरेको हुँ । यतिन्जेल मलाई सहयोग गरेकोमा तपाईंहरुलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । जुन स्पिरिटले काम गरिएको थियो, त्यसको तपाईंहरु नै हकदार हो । तपाईंहरुको र मन्त्रालयको इज्जतका लागि पनि मैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको हुँ’ गुरुङलाई उदृत गर्दै एक कर्मचारीले भने ।

गुरुङले दिएको राजीनामालाई धेरैले स्वागत गरेका छन् । आरोप लागेपछि नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिएर अनुसन्धानका लागि बाटो खुल्ला गर्नुलाई धेरैले राम्रो मानेका छन् ।

राजीनामा दिँदै उनले लेखेका छन्, ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट मेरो सेयरलगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । मेरा लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो । जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन । मसँग सम्बन्धित विषय निष्पक्ष छानबिन होस् ।’

गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिए सुधन गुरुङ (तस्वीरहरू)

गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिए सुधन गुरुङ (तस्वीरहरू)
आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन
सुधनको राजीनामाप्रति प्रचण्ड- जे गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो

सुधनको राजीनामाप्रति प्रचण्ड- जे गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो
सुधन चाहन्थे छानबिन समिति, बालेनले मागे राजीनामा

सुधन चाहन्थे छानबिन समिति, बालेनले मागे राजीनामा
विवादित भूमिका : सरकार बनेको २६ दिनमै गयो २ मन्त्रीको पद

विवादित भूमिका : सरकार बनेको २६ दिनमै गयो २ मन्त्रीको पद
रामराज्यको चाहना राख्नेले त्याग र नैतिक साहस देखाउनुपर्छ : सुधन गुरुङ

रामराज्यको चाहना राख्नेले त्याग र नैतिक साहस देखाउनुपर्छ : सुधन गुरुङ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन
करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित