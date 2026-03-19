गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिए सुधन गुरुङ (तस्वीरहरू)

गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै सुधन गुरुङ गृहमन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन् ।

आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ वैशाख ९ गते १७:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुधन गुरुङले ९ वैशाखमा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका छन्।
  • राजीनामालगत्तै उनले गृहमन्त्रालयमा कर्मचारीहरूलाई सामूहिक धन्यवाद दिएका छन्।
  • उनको नाम विवादित व्यापारी दीपक भट्टको साझेदार भएको विषयमा जोडिएको थियो र उनीमाथि निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै राजीनामा दिएका हुन्।

९ वैशाख, काठमाडौं । गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै सुधन गुरुङ गृहमन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन् । उनले आज बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर राजीनामा पत्र बुझाएका थिए । राजीनामालगत्तै गृहमन्त्रालय पुगेका उनले कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रुपमा धन्यवाद दिए । त्यसपछि उनी अहिले आफ्नो गाडी चढेर बाहिरिएका छन् ।

विवादित व्यापारी दीपक भट्टको साझेदार रहेको विषयमा उनको नाम जोडिएको थियो । यसलाई लिएर उनीमाथि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । उनले आफूमाथि निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै राजीनामा बुझाएका छन् ।

 

‘मन्त्रालयको इज्जतका लागि राजीनामा दिएको हुँ, सहयोग गरेकोमा धन्यवाद’
आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन
सुधनको राजीनामाप्रति प्रचण्ड- जे गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो
सुधन चाहन्थे छानबिन समिति, बालेनले मागे राजीनामा
विवादित भूमिका : सरकार बनेको २६ दिनमै गयो २ मन्त्रीको पद
रामराज्यको चाहना राख्नेले त्याग र नैतिक साहस देखाउनुपर्छ : सुधन गुरुङ

